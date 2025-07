Болката от Сребреница не стихва - 30 години след ужаса

Х иляди хора от Босна и Херцеговина и от целия свят се събраха в източния босненски град Сребреница, за да отбележат 30-ата годишнина от клането през 1995 г. на над 8000 босненски мюсюлмански момчета и мъже, което е признато за единствения геноцид в Европа след Холокоста, предаде Асошиейтед прес.

Сръбският президент Александър Вучич изказа съболезнования на босненските жертви в Сребреница по повод 30-годишнината от трагичното събитие.

„Днес се навършват тридесет години от ужасното престъпление в Сребреница. Не можем да променим миналото, но трябва да променим бъдещето. Още веднъж, от името на гражданите на Сърбия, изказвам съболезнованията си на семействата на босненските жертви, убеден, че подобно престъпление никога повече няма да се повтори“, написа Вучич в социалната мрежа Екс.

🕯️ The town of #Srebrenica on Friday marks 30 years since the 1995 massacre, when Bosnian Serb forces killed over 8,000 Bosniak men and boys in the UN-protected enclave.



🕊️ One of Europe’s worst atrocities since WWII, around 1,000 victims remain missing pic.twitter.com/I6BEYvdTjE — FRANCE 24 English (@France24_en) July 11, 2025

Снощи в интервю за частната сръбска телевизия "Пинк" сръбският президент каза, че се гордее, че преди 10 години е присъствал на церемонията в памет на жертвите в Поточари, като подчерта, че по този начин е показал уважението си въпреки целия натиск и атаки, на които е бил подложен тогава.

През 2015 г. в качеството на си премиер Александър Вучич отиде Поточари, Източна Босна и Херцеговина, на церемонията в памет на над 8 000 бошняци, убити от босненските сръбски сили през юли 1995 г.

След като положи цветя на мемориала, на път за церемониалната ложа, предназначена за делегациите, Вучич беше освиркан и замерян с пластмасови бутилки и буци пръст. Охраната реагира бързо и го ескортира от Поточари.

Тогава и днес Вучич не употреби думата "геноцид" за случилото се преди 30 години по време на войната между Сърбия и Босна и Херцеговина.

30 years since Srebrenica genocide. 8372 people killed in a few days while the whole world watched. pic.twitter.com/TMeLjmHUN9 — WE’VE WON IT ALL (@99elmab) July 11, 2025

Седем новоидентифицирани жертви на клането, включително двама 19-годишни мъже, ще бъдат погребани днес в колективно погребение в огромното, постоянно разрастващо се гробище близо до Сребреница – до над 6000 други жертви, които вече са погребани там, припомня АП. Такива погребения на новоидентифицриани жертви на геноцида се провеждат ежегодно на 11 юли. Роднините на жертвите обаче често могат да погребат само частични останки на своите близки, тъй като те обикновено са разпръснати в различни масови гробове, понякога на километри един от друг.

11 юли 1995 г. е денят, в който започнаха убийствата, след като армията на босненските сърби превзе източния босненски анклав в последните месеци на междуетническата война в балканската страна, припомня АП. След като поеха контрола над града, който беше защитена зона на ООН по време на войната, босненските сръбски бойци отделиха босненските мюсюлмански мъже и момчета от семействата им и ги екзекутираха брутално само за няколко дни. Телата бяха хвърлени в масови гробове около Сребреница, които по-късно са били периодично разкопавани с булдозери, разпръсквайки останките сред други гробни места, за да се скрият доказателствата за военните престъпления.

Общото събрание на ООН прие миналата година резолюция за отбелязване на геноцида в Сребреница на годишнината му на 11 юли. Очаква се десетки международни официални лица и високопоставени лица да присъстват на възпоменателните церемонии и погребението днес.

30 years of remembrance for 8372 victims of the Srebrenica genocide!

As one Bosnian female friend wrote in her post @IdaDzanovic

"May it not happen to anyone"

🙏💔 pic.twitter.com/c952dpGSG2 — Vendenis 🇽🇰🇦🇱🇬🇧🇯🇵🇩🇪🇨🇦🇬🇱 (@memsupersilver) July 11, 2025

В навечерието на годишнината беше открита и изложба, показваща лични вещи на жертвите, открити в масовите гробове през годините.

Конфликтът в Босна избухна през 1992 г., когато босненските сърби се въоръжиха в бунт срещу независимостта на страната от бивша Югославия с цел да създадат своя собствена държава и евентуално да се обединят със съседна Сърбия. Повече от 100 000 души бяха убити, а милиони бяха разселени, преди да бъде постигнато мирно споразумение с посредничеството на САЩ през 1995 г.

Босна остава етнически разделена, докато както босненските сърби, така и съседна Сърбия отказват да признаят, че клането в Сребреница е геноцид, въпреки решенията на две съдебни инстанции на ООН. Босненските сръбски лидери Радован Караджич и Ратко Младич, заедно с много други, бяха осъдени за геноцид.