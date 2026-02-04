Любопитно

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Аудиозапис въвлече Скарлет Йохансон в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, след като продуцент сравнява работата си с Йохансон и Лайвли в контекста на делото за филма „Никога повече“

4 февруари 2026, 13:19
Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони
Източник: БТА/АР

Б ившата приятелка на Райън Рейнолдс – Скарлет Йохансон – беше въвлечена индиректно в продължаващата съдебна битка между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони около филма „Никога повече“.

Аудиозапис, станал част от доказателствата по делото, хвърля нова светлина върху отношенията зад кулисите и поставя името на Йохансон в неочакван контекст. Записът е направен от режисьора Клеър Аюб и съдържа разговор със съоснователя на Wayfarer Стив Саровиц, който прави сравнение между опита си от работата със Скарлет Йохансон и този с Блейк Лайвли.

„Харесва ми това овластяване на жените. Имаме още един режисьор дебютант, когото подкрепихме“, казва 61-годишният Саровиц в разговора с Аюб, цитиран от Us Weekly.

Саровиц е работил със Скарлет Йохансон по режисьорския ѝ дебют „Елинор Велика“, който излезе през септември миналата година. В разговора Аюб се шегува: „Жена на име Скарлет Йохансон? Толкова съм развълнуван за нея!“. На което милиардерът отвръща с ирония: „Опитваме се да ѝ дадем първия ѝ голям шанс. Може би хората ще чуят за нея след това.“

„Тя беше толкова хладнокръвна, спокойна, съсредоточена и уверена… и мила“, допълва Саровиц, говорейки за Йохансон.

След това той насочва вниманието си към Блейк Лайвли: „Толкова е интересно, защото работиш с толкова много хора. Почти всички са мили, а после е и Блейк — тя е напълно различна от всички останали. Не искам да кажа нещо лошо за нея, но тя е различна.“

„Мисля, че в по-голямата си част повечето хора виждат какво правим, виждат, че сме мили и те са мили в замяна. Дори и да не са били напълно мили. Просто мисля, че някои хора са забравили да се научат как да бъдат мили“, продължава Саровиц.

Клеър Аюб е работила и преди с Джъстин Балдони и Wayfarer по филма „Empire Waist“ от 2024 г. През септември 2025 г. тя подава декларация, в която твърди, че е била обект на „многократни негативни взаимодействия“ и „словесни обиди“ от страна на Балдони и Wayfarer.

По информация на източници записът е бил предоставен на съда от правния екип на Блейк Лайвли.

49-годишният Райън Рейнолдс беше женен за Скарлет Йохансон в периода 2008–2011 г. След развода им актьорът сключи брак с Блейк Лайвли през 2012 г.

41-годишната Йохансон е била омъжена още два пъти. През 2014 г. тя се омъжва за Ромен Дориак, а двамата се разделят през 2017 г. Актрисата от „Отмъстителите“ сключва брак с настоящия си съпруг – звездата от „Saturday Night Live“ Колин Джост – през 2020 г.

"Никога повече": Блейк Лайвли разцъфна в роклята на Бритни Спиърс
16 снимки
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли

През декември 2024 г. Блейк Лайвли официално заведе дело срещу режисьора на „Никога повече, обвинявайки го в предполагаем сексуален тормоз, отмъщение, нарушение на договор, причиняване на емоционален стрес, нарушаване на личния живот и загубени доходи.

42-годишният Джъстин Балдони отговори с насрещен иск срещу Лайвли и Райън Рейнолдс на стойност 400 милиона долара, който впоследствие беше отхвърлен.

Съдебното заседание по делото е насрочено за 18 май 2026 г.

Източник: pagesix.com    
Скарлет Йохансон Блейк Лайвли Джъстин Балдони Съдебна битка Филм Никога повече Райън Рейнолдс Обвинения за тормоз Холивудски отношения Сравнение между актриси Режисьорски дебют
По темата

