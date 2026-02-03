Принц Едуард наруши кралската тишина за скандала „Епстийн“

П ринц Едуард стана първият член на кралското семейство, който говори за скандала с Джефри Епстийн, като заяви, че е „наистина важно винаги да помним жертвите“, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Херцогът на Единбург беше попитан „как се справяте“, когато по време на Световната среща на правителствата в Дубай беше разпитан за новите файлове, свързани с педофила. Едуард каза на журналист от CNN на сцената днес, че е „наистина важно винаги да помним жертвите и кои са жертвите във всичко това? Много жертви има в това“.

Това се случва след като миналия петък Министерството на правосъдието на САЩ публикува над три милиона документа, свързани с покойния финансист Епстийн. Сензационните документи разкриха още подробности за контактите на американския сексуален престъпник с опозорения по-голям брат на Едуард – Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

WATCH: Here are Prince Edward’s words when asked about his brother (former Prince) Andrew 👇 https://t.co/g0UYouFFor pic.twitter.com/ko3JcG99hE — Chris Ship (@chrisshipitv) February 3, 2026

Отговорът на Едуард последва въпрос от журналистката на CNN Елени Джиокос, която попита: „И трябва да кажа това, и е изключително важно, защото, знаете, това доминира заглавията. Всички знаем, че последните няколко дни бяха много интересни, много трудни. И съм сигурна, че и за вас, сър, това е важен въпрос, който да се зададе, и искам да го задам в контекста на това, което видяхме от Техни Величества и техния отговор. И те казват, че трябва да се фокусираме конкретно върху преживяванията на жертвите. Дворецът беше много, много ясен по този въпрос. Току-що чухме и коментар от министър-председателя Киър Стармър, и като имаме това предвид, той казва, че трябва да има помощ за жертвите. И се чудя какво мислите за това, защото това е толкова близо до дома, очевидно много трудно. И знам, че сте въвели различни планове, за да придвижите институцията напред, но как се справяте с това?“.

Това се случва, след като кралят беше призован да се свърже с адвокатите, представляващи жена, която твърди, че е била изпратена във Великобритания от Епстийн за сексуална среща с Андрю. Андрю е фигурирал в документите за Епстийн на няколко пъти, като нови изображения в последното публикуване изглежда го показват приведен над неидентифицирана жена, която лежи на пода.

На други места в масива от документи екранни снимки и сканирани материали изглежда показват, че Андрю е разменял имейли с Епстийн относно „красива“ руска жена и го е канил в Бъкингамския дворец.

Бившата му съпруга Сара Фъргюсън също фигурира в документите, като изглежда обвинява Епстийн, че „за мен беше кристално ясно, че си бил приятел с мен само за да стигнеш до Андрю“.

Prince Andrew’s Fresh Pics Are Absolutely Damning



Prince Andrew crouched over a woman on the floor, big grin, zero shame.



These fresh Epstein file photos just surfaced and they’re brutal.



How are you going to spin your way out of this one now, Andrew?



Playing a game of… pic.twitter.com/SYSLXgTEjp — Queen Natalie (@TheNorfolkLion) January 31, 2026

Бившият херцог на Йорк беше лишен от титлите си от крал Чарлз миналата година след посмъртното публикуване на книга от Вирджиния Джуфре. Тя твърди, че е била трафикирана от Епстийн и бившата му приятелка Гислейн Максуел, когато е била на 17 години. Андрю плати милиони на г-жа Джуфре – жена, за която твърди, че никога не е срещал – за да уреди граждански иск за сексуално насилие през 2022 г.

Бившият принц категорично отрича каквото и да е нарушение.

Миналия октомври кралят започна формалния процес по отнемане на титлите на Андрю и гарантира, че той ще напусне дома си в Уиндзор и ще се премести в Сандрингам. В изявление по това време дворецът заяви: „Техни Величества желаят да стане ясно, че мислите и най-дълбоките им съчувствия са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие“.

Също така тази седмица връзките на лорд Манделсън с осъдения сексуален престъпник Епстийн доведоха до призиви министър-председателят сър Киър Стармър да му отнеме пожизнената титла. Бившият посланик на Великобритания в САЩ подаде оставка от членството си в Лейбъристката партия след последното публикуване на документи.

В размяна на имейли от 2009 г. лорд Манделсън, тогава министър на бизнеса, изглежда казва на Епстийн, че ще лобира пред министри относно данък върху бонусите на банкерите. Банкови извлечения от 2003 и 2004 г. изглежда показват, че е получил плащания на обща стойност 75 000 долара от финансиста, а също така се твърди, че Епстийн е платил за курс по остеопатия за съпругата на лорд Манделсън.