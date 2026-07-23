Уволниха служител на Пентагона след скрита камера и критики срещу Тръмп

Високопоставен служител на Пентагона е отстранен след тайно заснето видео, в което според публикуваните кадри Брандън Нюсъм критикува администрацията на Доналд Тръмп и заявява, че би искал да отмени част от нейните политики.

Пентагонът определи изказванията като несъвместими със служебните стандарти - временно изпълняващият длъжността министър на Военноморските сили Хънг Као съобщи, че Нюсъм е поставен в административен отпуск, докато се решат следващите стъпки.

Случаят идва на фона на по-широки промени в Пентагона - при ръководството на министъра на отбраната Пийт Хегсет бяха извършени редица кадрови промени и отстранявания, представяни като част от мащабно преструктуриране на ведомството.

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Високопоставен служител на Пентагона беше отстранен от длъжност, след като тайно заснето видео показа как критикува администрацията на президента Доналд Тръмп и промените, въведени в Министерството на отбраната на САЩ.

Дясноориентираният активист Джеймс О’Кийф публикува в сряда видео, на което според него е заснет Брандън Нюсъм, високопоставен служител в Офиса на министъра на Военноморските сили. Видеото е направено със скрита камера, предава Newsweek .

В записа Нюсъм може да бъде чут да казва, че иска да „остане и да издържи“ в Пентагона, като добавя:

„Така, когато дойде моментът, ще мога да отменя всичко, което е направено от администрацията на Тръмп“

Когато е попитан какво точно би отменил, той говори за „много случаи“, в които работата му в Пентагона „предизвиква морала му“. Сред нещата, които споменава, са нежеланието му да има „една конкретна молитвена служба“ и промени в политиката за работните графици на служителите.

Нюсъм също така нарича Тръмп „учебникарски нарцисист“ и описва войната с Иран като „напълно глупава“ и „движена от егото на един човек“.

Временно изпълняващият длъжността министър на Военноморските сили Хънг Као по-късно съобщи, че Нюсъм е отстранен.

„Министерството на Военноморските сили приема поведението, показано в това видео, изключително сериозно. Подобни изявления и очевидното намерение да се използва служебна позиция за подкопаване на политиките и насоките, определени от избраните ни лидери, са неподходящи и несъвместими със стандартите, очаквани от служителите на ведомството“, написа Као в социалната мрежа X.

„Считано незабавно, това лице е поставено в административен отпуск, докато определим следващите стъпки, за да гарантираме отчетност и да защитим целостта на нашата мисия“, посочва Као.

Pentagon official Brandon Newsom was filmed calling President Donald Trump "a textbook narcissist" and saying the Iran war was "stupid," according to footage. https://t.co/3dm0nIsWRc — Newsweek (@Newsweek) July 23, 2026

При Хегсет Пентагонът претърпява мащабно преструктуриране, а служители са отстранявани

След завръщането на Тръмп в Белия дом, и особено след началото на войната с Иран в края на февруари, Пентагонът е подложен на все по-силен контрол заради поредица от действия срещу служители, отговарящи за отбраната и националната сигурност, чиито оценки или позиции са в конфликт с публичната линия на президента.

Генерал-лейтенант Джефри Круз, бивш директор на Агенцията за военно разузнаване (Defense Intelligence Agency), беше уволнен през август 2025 г., след като агенцията му изготви първоначална оценка, според която американските удари срещу ирански ядрени съоръжения са били по-малко ефективни, отколкото Тръмп е твърдял.

През април тази година трима служители на Пентагона, старшият съветник на Хегсет Дан Колдуел, заместник-началникът на кабинета на Пентагона Дарин Селник и началникът на кабинета на заместник-министъра на отбраната Стивън Файнберг Колин Карол, бяха поставени в административен отпуск във връзка с разследвания за предполагаемо изтичане на информация, които те определиха като несправедливи.

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В съвместно изявление, публикувано от Колдуел в X през април, тримата заявиха:

„Изключително сме разочаровани от начина, по който приключи службата ни в Министерството на отбраната. Неидентифицирани служители на Пентагона опетниха репутацията ни с неоснователни атаки срещу характера ни на излизане от ведомството.“

Те посочиха също, че дори не са били информирани за какво точно се отнасят предполагаемите разследвания за изтичане на информация.

Преди тях Министерството на отбраната уволни председателя на Обединения комитет на началник-щабовете, главния адмирал на Военноморските сили, ръководителя на Киберкомандването на САЩ и водещите военни юристи на страната, съобщи Reuters.

Тези уволнения до голяма степен бяха представени като част от по-широко преструктуриране на Пентагона под ръководството на назначения от Тръмп министър на отбраната Пийт Хегсет.

Хегсет се стреми да пренасочи Министерството на отбраната към основен фокус върху „воденето на войни“, като дори стигна дотам да предложи преименуването му на Министерство на войната.

Хегсет, който се определя като християнски националист, също така насърчи в Пентагона религиозни инициативи, свързани с неговите собствени убеждения. Той въведе ежемесечни доброволни християнски богослужения в сградата на Пентагона, събития, които Нюсъм описва в разговора си с О’Кийф като „молитвена служба“.

Всички тези молитвени срещи са били водени от евангелски духовници.