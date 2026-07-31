Свят

Подготвят за спиране единствената АЕЦ в Унгария заради критичния спад на Дунав

Охлаждането на реакторите на атомната централа „Пакш“ е застрашено, а централата вече работи на по-малко от половината от капацитета си

31 юли 2026, 16:47
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П оради ниското ниво на река Дунав, пълното спиране на атомната централа „Пакш“ — а с това и преустановяването на производството на електроенергия — ще бъде неизбежно през следващите 24 до 72 часа, съобщиха от оператора „MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd.“ на уебсайта си в четвъртък. Към момента спирането все още не е осъществено, съобщава Hungary Today.

Река Дунав в Унгария
Река Дунав в Унгария Източник: Getty Images

Според изявление на премиера Петер Магяр от петък, електрозахранването за момента остава стабилно, докато централата работи с мощност от около 960 мегавата — по-малко от половината от пълния си капацитет от 2000 мегавата.

Нивото на река Дунав е рекордно ниско за сезона

АЕЦ „Пакш“, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, се охлажда от река Дунав. Водата е необходима за охлаждане на кондензаторите. Водното ниво на реката обаче в момента е с 28 сантиметра под предишния рекорд за най-ниско ниво, поставен през 2018 г. Това е с над 1 метър под 100-годишния минимум, взет предвид при проектирането на централата преди повече от 40 години, обявиха от компанията в четвъртък.

Въпреки че този обем вода все още би бил достатъчен за охлаждане на реакторите, всмукателните отвори на помпите, необходими за тази цел, се намират по-високо от настоящото ниско ниво на водата (което се очаква да спадне още повече) и така те не могат да изпълняват функцията си.

Горещината спря най-старата АЕЦ в света

Започнала е работа по техническите изменения, необходими за спускането на всмукателните тръби по-ниско. До няколко години централата ще може да продължи работата си дори при нива на водата, по-ниски от настоящото, съобщиха от компанията.

Река Дунав в сръбския участък
Река Дунав в сръбския участък Източник: БТА/AP

От АЕЦ „Пакш“ подчертаха, че са подготвени да се справят с извънредната ситуация при пълно спиране.

Ситуацията в АЕЦ „Козлодуй“

Заради извънредно ниското ниво на Дунав АЕЦ „Козлодуй“ е предприела мерки за гарантиране на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности. Oт началото на юли в атомната електроцентрала работи специална група, която изпълнява програма с необходимите действия при продължително понижаване на нивото на реката, съобщава БТА, като се позовава на информация от Министерството на транспорта. Ниското ниво на Дунав е наложило специални мерки, допълва агенцията без повече подробности.

Драстичен спад на река Дунав край Лом: Има ли опасност за корабоплаването

Според информацията, измерените през последните дни стойности на реката са най-ниските от десетилетия. Това усложнява условията за корабоплаване и налага ограничения в редица критични участъци.

Река Дунав в румънския участък
Река Дунав в румънския участък Източник: БТА/AP

Фериботният комплекс при Оряхово не работи вече три седмици заради ниските води. Ниското ниво на реката е спряло фериботната връзка Оряхово - Бекет, затруднило е риболова. Нивото на Дунав при Лом също остава ниско - осем сантиметра над морското равнище. Малко над града, в средата на реката, се е образувал остров с дължина около километър.

Река Дунав в българския участък
Река Дунав в българския участък Източник: БТА

В този участък Дунав тече на няколко ръкава, което допълнително затруднява корабоплаването. Заради маловодието румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичу спря работа.

Нивото на Дунав при Русе продължава да спада и днес е достигнало минус 87 сантиметра спрямо условната кота нула, което е с два сантиметра по-ниско спрямо вчера.

Тъжният Дунав в плен на сушата: Историческо пресъхване от Унгария до България (ГАЛЕРИЯ)
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Унгария река дунав
Унгария река дунав
Унгария река дунав
Унгария река дунав
Източник: Hungary Today/БТА/БНР    
Река Дунав Ниско ниво на водата АЕЦ Пакш АЕЦ Козлодуй Ядрена енергетика Електрозахранване Корабоплаване Фериботи Унгария България
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