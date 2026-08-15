Река Дунав продължава да спада, отчетено е ново понижение край Русе

П рез последното денонощие е отчетено ново понижение на нивото на река Дунав, съобщават от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При водомерния пост в Русе водните нива са спаднали с 2 сантиметра и вече са -123 сантиметра спрямо условната кота „нула“. В районите на Лом, Оряхово и Никопол е регистриран спад с 1 сантиметър, а при Свищов нивото остава без промяна.

Ограниченията за газене на плавателните съдове важат за целия български участък на реката поради усложнената хидроложка обстановка. От дирекция „Речен надзор“ информират, че продължават опитите за освобождаване на кораба, който заседна в района на остров Батин.

Ниските води на Дунав в българския участък не са изолирано явление, а последица от продължителна хидрометеорологична криза, която се развива в Централна и Източна Европа от летните месеци. Всеки настоящ репортаж за нивата при Русе или заседнали кораби има своята предистория, започнала стотици километри по-нагоре по течението.

Първите сигнали за наближаващия проблем дойдоха, когато германските власти обявиха критични ниски води в участъци от реката в Бавария. Това доведе до въвеждането на „Протокол за малка вода“, който ограничи движението на тежкотоварни плавателни съдове и засегна индустриални доставки за ключови заводи. Малко след това Унгария също докладва за исторически ниски нива край Будапеща, които парализираха транспорта на зърно и суровини, създавайки прецедент за логистичен хаос в региона.

Драматичният връх на кризата обаче беше достигнат в Сърбия. В района на пристанище Прахово отстъпващата вода разкри останките на десетки германски военни кораби, потопени през 1944 г. Освен че създадоха непосредствена навигационна опасност, те носеха и екологичен риск заради невзривени боеприпаси. В отговор сръбското правителство инициира спешни драгажни дейности, докато енергийният сектор изрази тревога за охлаждането на хидровъзела „Джердап“. Подобни притеснения засягаха и Румъния, където ниските води поставиха под въпрос работата на охладителните системи на АЕЦ „Черна вода“.

Именно тази верига от събития по цялото поречие доведе до сегашната усложнена обстановка в България. Наложените от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ ограничения и засядането на плавателни съдове като този край остров Батин са пряко следствие от месеци натрупван воден дефицит, който превърна втората по големина река в Европа в рискова транспортна артерия.