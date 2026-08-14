България

Нов спад в нивото на Дунав при Русе, кораб заседна край Батин

През последното денонощие то се е понижило с още 3 см и достигна минус 121 см под условната нула

Василена Василева Василена Василева

14 август 2026, 10:39
Нов спад в нивото на Дунав при Русе, кораб заседна край Батин
Източник: БТА

Н ивото на река Дунав при водомерния пост в Русе се е понижило с още 3 см през последното денонощие и достигна минус 121 см под условната нула. Това показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД).

Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула

В българския участък на реката хидроложката обстановка остава усложнена и динамична. При Ново село е отчетено повишение с 1 см, докато при останалите водомерни постове нивата са се понижили с между 1 и 3 см.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък на Дунав. Ниските водни стоежи продължават да затрудняват корабоплаването, като най-проблемни остават отделни критични участъци.

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада

По информация на дирекция „Речен надзор“ през вчерашното денонощие самоходен плавателен съд е заседнал във фарватера в района на Батин.

Поради инцидента преминаването през участъка е силно ограничено. Днес към мястото ще бъде насочен кораб, който ще направи опит да освободи заседналия съд.

Районът на Батин е сред най-критичните за корабоплаването места в българския участък на реката. Това беше посочено и по-рано през август от изпълнителния директор на ИАППД Ивелин Занев. Той определи участъците край Батин и Белене като едни от най-проблемните заради маловодието. По думите му минимално измерената дълбочина там е била около 1,6 метра, докато в останалите участъци е 1,8 метра и повече.

Нивото на река Дунав е рекордно ниско за сезона

В началото на месеца Занев коментира, че заради ниските водни нива много плавателни средства и конвои изчакват преминаване през критичните участъци. Ситуацията впоследствие допълнително се усложни, като бяха регистрирани затруднения и засядания на плавателни съдове в различни райони на реката.

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Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви вчера, че сушата и недостигът на вода са сред основните предизвикателства пред земеделието и подчерта необходимостта от възстановяване и рехабилитация на напоителните системи. Той подчерта необходимостта от съхраняване на водния баланс. За разлика от миналата, тази година е установено, че река Дунав не е неизчерпаем източник на вода, каза още земеделският министър.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков    
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