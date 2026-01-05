Свят

Атакуваха дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

За атаката срещу резиденцията на вицепрезидента в Синсинати има един задържан

5 януари 2026, 17:08
Атакуваха дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс
Джей Ди Ванс   
Източник: Getty Images

Т айните служби задържаха мъж след инцидент в дома на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Синсинати, при който бяха счупени няколко прозореца на резиденцията. Домът е бил празен по време на случилото се, като Ванс и семейството му не са били в щата. Тайните служби координират действията си с местната полиция и прокуратурата, докато се вземат решения за евентуални обвинения, съобщава Newsweek.

Източник: БТА/AP

Ванс не е бил в дома си по време на инцидента, но е прекарал последната седмица там и е напуснал в неделя следобед. По-рано градските власти на Синсинати съобщиха, че пътищата около дома на вицепрезидента ще бъдат затворени от вечерта на 29 декември до следобеда на 4 януари.

Източник: БТА/AP

Инцидентът се случва в момент на повишени опасения за политическо насилие в САЩ. Според изявление на говорителя на Тайните служби Антъни Гулиелми, възрастен мъж е бил арестуван от полицията в Синсинати, след като е бил задържан от агенти на службата за причиняване на щети на имот, включително счупване на прозорци на външната част на резиденцията. 

Източник: БТА/AP

От офиса на вицепрезидента уточняват, че Ванс не е присъствал в Мар-а-Лаго по време на военна операция във Венецуела, при която силите на САЩ задържаха президента Николас Мадуро и съпругата му. Ванс е бил във Флорида, където се е срещнал с президента Доналд Тръмп в неговия голф клуб в Уест Палм Бийч, за да обсъдят операцията. По-късно той е наблюдавал операцията чрез защитена видеоконферентна връзка и след приключването ѝ се е върнал в дома си в Синсинати.

Говорител на Тайните служби заяви, че агентите продължават да събират информация за инцидента, преди да предоставят официална актуализация. Местните власти следят ситуацията, а съседите и жителите на района са предупредени за повишени мерки за сигурност.

Тайните служби Джей Ди Ванс Инцидент Синсинати Счупени прозорци Арест на мъж Политическо насилие Резиденция Щети на имот Мерки за сигурност
