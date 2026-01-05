Атакуваха дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

Т айните служби задържаха мъж след инцидент в дома на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Синсинати, при който бяха счупени няколко прозореца на резиденцията. Домът е бил празен по време на случилото се, като Ванс и семейството му не са били в щата. Тайните служби координират действията си с местната полиция и прокуратурата, докато се вземат решения за евентуални обвинения, съобщава Newsweek .

Източник: БТА/AP

Ванс не е бил в дома си по време на инцидента, но е прекарал последната седмица там и е напуснал в неделя следобед. По-рано градските власти на Синсинати съобщиха, че пътищата около дома на вицепрезидента ще бъдат затворени от вечерта на 29 декември до следобеда на 4 януари.

Инцидентът се случва в момент на повишени опасения за политическо насилие в САЩ. Според изявление на говорителя на Тайните служби Антъни Гулиелми, възрастен мъж е бил арестуван от полицията в Синсинати, след като е бил задържан от агенти на службата за причиняване на щети на имот, включително счупване на прозорци на външната част на резиденцията.

От офиса на вицепрезидента уточняват, че Ванс не е присъствал в Мар-а-Лаго по време на военна операция във Венецуела, при която силите на САЩ задържаха президента Николас Мадуро и съпругата му. Ванс е бил във Флорида, където се е срещнал с президента Доналд Тръмп в неговия голф клуб в Уест Палм Бийч, за да обсъдят операцията. По-късно той е наблюдавал операцията чрез защитена видеоконферентна връзка и след приключването ѝ се е върнал в дома си в Синсинати.

Говорител на Тайните служби заяви, че агентите продължават да събират информация за инцидента, преди да предоставят официална актуализация. Местните власти следят ситуацията, а съседите и жителите на района са предупредени за повишени мерки за сигурност.