Учени сигнализират: Опасно покачване на температурата на водата край бреговете на Флорида

В продължение на няколко часа в понеделник плитките води край южната част на Флорида надхвърляха температура от 100 градуса по Фаренхайт, или 37,8°. Това може да постави нов световен рекорд, казват експерти.

Данните са отчетени от една буя в залива Манейти, на около 38 мили югозападно от Маями, на дълбочина 1,5 м. Максималната температура от 101,1° F., е регистрирана в 18:00 ч., но тя остава над 100° F в продължение на около четири часа, сочат официалните данни.

Джеф Мастърс, метеоролог и бивш правителствен учен, написа в Туитър, че макар да няма официален световен рекорд за температурата на морската повърхност, научна статия от 2020 г. установява, че предишният максимум, регистриран в Кувейтския залив, е бил 99,7 ° F.

Folks. Just got off the phone with a NOAA rep, and they verify the reading is not a broken gauge, and it seems to be accurate. Doesn’t mean it’s a record. Just means the water was that hot. https://t.co/iB9Jkz39sD