Учени предупреждават: Може да се появят гигантски смъртоносни цунамита

Ч рез сондажи в седиментни ядра на стотици метри под морското дъно в Антарктида учените откриват, че по време на предишни периоди на глобално затопляне - преди 3 млн. и 15 млн. години - са се образували хлабави седиментни слоеве, които са се свличали, за да изпратят огромни вълни цунами, устремени към бреговете на Южна Америка, Нова Зеландия и Югоизточна Азия.

И тъй като климатичните промени загряват океаните, изследователите смятат, че има вероятност тези цунамита да се отприщят отново. Техните открития са публикувани на 18 май в списание Nature Communications.

"Подводните свлачища са сериозна геоопасност с потенциал да предизвикат цунами, което може да доведе до огромни човешки жертви", казва Джени Гейлс, преподавател по хидрография и изследване на океаните в университета в Плимут, Великобритания. "Нашите констатации подчертават, че спешно трябва да подобрим разбирането си за това как глобалните климатични промени могат да повлияят на стабилността на тези региони и на потенциала за бъдещи цунами."

За първи път изследователите откриха доказателства за древни свлачища край Антарктида през 2017 г. в източната част на море Рос. Под тези свлачища са хванати в капан слоеве от слаби седименти, натъпкани с вкаменени морски същества, известни като фитопланктон.

Учените се връщат в района през 2018 г. и правят сондажи дълбоко в морското дъно, за да извлекат седиментни ядра - дълги, тънки цилиндри от земната кора, които показват слой по слой геоложката история на региона.

Анализирайки седиментните ядра, учените научиха, че слоевете слаби седименти са се образували през два периода - единият преди около 3 млн. години в средата на плиоценския топъл период, а другият преди около 15 млн. години по време на миоценския климатичен оптимум. По време на тези епохи водите около Антарктида са били с 5,4 градуса по Фаренхайт (3 градуса по Целзий) по-топли от днешните, което е довело до избухване на цъфтеж на водорасли, които, след като са загинали, са запълнили морското дъно отдолу с богата и хлъзгава утайка - което е направило региона податлив на свлачища.

"По време на последвалите студени климатични периоди и ледникови епохи тези хлъзгави слоеве са били покрити с дебели слоеве едър чакъл, доставян от ледници и айсберги", казва в имейл за Live Science Робърт Маккей, директор на Антарктическия изследователски център към Университета Виктория в Уелингтън и съгласен научен ръководител на Международната програма за изследване на океана, експедиция 374, която извлича седиментните ядра през 2018 г.

Точният причинител на миналите подводни свлачища в региона не е известен със сигурност, но изследователите са открили най-вероятния виновник: топенето на ледовете на ледниците в резултат на затоплянето на климата. Приключването на периодичните ледникови периоди на Земята е довело до свиване и отдръпване на ледените покривки, което е намалило натоварването върху тектоничните плочи на Земята и ги е накарало да отскочат нагоре в процес, известен като изостатичен отскок.

След като слоевете от слаби седименти се натрупаха в достатъчно количество, континенталното издигане на Антарктида предизвика земетресения, които накараха едрия чакъл върху хлъзгавите слоеве да се плъзне от ръба на континенталния шелф - предизвиквайки свлачища, които отприщиха цунами.

