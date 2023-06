Хиляди изхвърлени риби край Тайланд, експерти разкриват причината

Е ксперт заяви, че изменението на климата може да е стимулирало цъфтежа на планктона, който в четвъртък е довел до изхвърлянето на хиляди мъртви риби на около 4-километров плаж в южната провинция Чумфон в Тайланд.

Тон Тхамронгнавасават, заместник-декан на Факултета по рибарство към университета "Касетсарт", обяснява смъртта на рибите с цъфтежа - естествено явление, което намалява нивата на кислород във водата и води до задушаване на рибите.

"Различни природни явления, като избелване на коралите или цъфтеж на планктона, се случват естествено от хиляди до десетки хиляди години. Когато обаче настъпи глобално затопляне, то засилва и увеличава честотата на съществуващите явления", каза той.

