Бела Хадид е "шокирана и разстроена" заради свалянето на реклама с нея

А мериканският модел Бела Хадид проговори, след като участва в рекламна кампания на Adidas, която беше критикувана за това, което марката нарече "неволни" асоциации с Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 г.

Хадид, която е наполовина палестинка, каза: „Шокирана съм, разстроена съм и съм разочарована от липсата на чувствителност, която влезе в тази кампания.“

Рекламната кампания за ретро маратонките - SL72s - се позовава на Олимпиадата в Мюнхен през 1972 г., когато 11 израелски атлети и германски полицай са убити при атаката на палестинска група, наречена "Черен септември".

Впоследствие Adidas се извини и каза, че ще „ревизира“ кампанията си, потвърждавайки, че Хадид е била премахната от нея.

Хадид беше явен поддръжник на палестинците и по-рано тази година дари пари в подкрепа на усилията за подпомагане на войната в Газа.

„Никога съзнателно не бих се занимавала с каквото и да е изкуство или произведение, което е свързано с ужасяваща трагедия от какъвто и да е вид“, каза Хадид в изявление, споделено в история в Instagram. „Преди излизането на кампанията нямах представа за историческата връзка с жестоките събития през 1972 г.“

Тя продължи: „Шокирана съм, разстроена съм и съм разочарована от липсата на чувствителност, която влезе в тази кампания. Ако бях уведомена по-рано, никога нямаше да участвам.

„Моят екип трябваше да знае, Adidas трябваше да знае и аз трябваше да направя повече проучвания, така че и аз да знам, да разбера и да говоря.”

На рекламата, пусната по-рано този месец, Хадид държи цветен букет за повторното пускане на маратонките, които първоначално дебютираха през 1972 г., същата година като Олимпийските игри в Мюнхен.

Хадид продължи: „Докато намеренията на всички бяха да направят нещо положително и да обединят хората чрез изкуството, колективната липса на разбиране от всички страни подкопа процеса.

„Не вярвам в омразата под каквато и да е форма, включително антисемитизма. Това никога няма да се поколебае и стоя зад това твърдение в пълна степен.

„Свързването на освобождението на палестинския народ с толкова трагична атака е нещо, което ме боли в сърцето.

„Палестина не е синоним на тероризъм и тази кампания неволно изтъкна събитие, което не представя кои сме ние.“

Хадид описа себе си като "горда палестинска жена".

„Завинаги ще стоя до моя народ от Палестина, докато продължавам да се застъпвам за свят, свободен от антисемитизъм“, продължи тя.

„Антисемитизмът няма място в освобождението на палестинския народ.

„Винаги ще подкрепям мира вместо насилието, всеки ден. Омразата няма място тук и завинаги ще защитавам не само моя народ, но и всеки човек по света.“

Предишно изявление на Adidas Originals, споделено в Instagram, казва, че връзките с атаката от 1972 г. „не са били взети предвид“.

Германската компания се извини "за всяко разстройство или страдание, причинено на общности по света".

„Направихме неволна грешка“, се казва в изявлението и се добавя, че „преразглеждаме кампанията“.

Bella Hadid releases a statement on the Adidas campaign:



“I am shocked, I am upset and I am disappointed in the lack of sensitivity that went into this campaign.” pic.twitter.com/LG0QWimmY1