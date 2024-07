Свалиха реклама на супермодела Бела Хадид, ето причината

Н овата рекламна кампания на Бела Хадид за Adidas беше свалена.

Американският супермодел беше лице на кампанията за ретро обувка от Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 г.

По време на тези игри палестински терористи от групировката "Черният септември" убиват 11 израелски спортисти и един германски полицай.

Bella Hadid's new Adidas campaign has been pulled after being called "sick" and an "egregious error" https://t.co/yYOS0dg9Ds

Критиките идват при положение, че Бела Хадид - чийто баща е палестинец - е яростен критик на Израел и често се изказва срещу войната между Израел и „Хамас“ в социалните медии.

Миналия месец тя и сестра ѝ Джиджи Хадид дариха 1 млн. долара за подпомагане на палестинците.

Министерството на външните работи на Израел остро разкритикува появата на Хадид в кампанията в социалните медии.

Американският еврейски комитет призова Adidas да "обърне внимание на тази крещяща грешка" в публикация на Х.

Той добави: "За Adidas да избере антиизраелски модел, за да напомни за тази мрачна Олимпиада, е или огромен пропуск, или умишлено подстрекателство. Нито едното, нито другото е приемливо."

Кампанията SL 72, представена в понеделник, съживи "класическия" спортен модел, който за първи път беше създаден за спортистите на Adidas на Олимпийските игри в Мюнхен.

В рекламата, която се появи в платформите на Adidas и на билборд на Таймс Скуеър, Хадид носеше маратонките, докато държеше цветя.

Adidas has cancelled Bella Hadid's advert after Israel complained she was pro Hamas because she is against mass slaughter.



I guess that is another brand to boycott. pic.twitter.com/dm53pW9u0h