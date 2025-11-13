Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

А мериканският президент Доналд Тръмп подписа закон, с който бе сложен краят на бюджетната парализа в САЩ, предаде Ройтерс. "Никога няма да позволим това да се случи отново", заяви той в Овалния кабинет на Белия дом, след като сложи подписа си.

Край на бюджетната парализа в САЩ

Президентът републиканец използва вечерната церемония, за да разкритикува пак опонентите си от Демократическата партия.

"Това не е начинът да движиш делата на една държава", каза той.

Законът, одобрен в Конгреса на САЩ на базата на споразумение между републиканците и някои демократи, възстановява финансирането за правителството, което бе прекратено от 1 октомври, осигурявайки средства на съществуващите нива за дейността на правителствените агенции до 30 януари. Това ще осигури време на законодателите да завършат работата по подробното бюджетно законодателство за текущата финансова година, която продължава до 30 септември 2026 година.

Временно решиха бюджетната криза в САЩ

"Правителството ще възобнови нормалната си дейност", обяви Тръмп, преди да обнародва закона.

По-рано Камарата на представителите в Конгреса на САЩ одобри законопроекта за край на най-дългата пауза в работата на правителството, продължила 43 дни. Председателят на долната камара на американския парламент - републиканецът Майк Джонсън, предаде новия закон за обнародване на съпартиеца си Тръмп.

С 222 на 209 гласа контролираната от Републиканската партия долна камара на американския парламент гласува да се възобнови продоволствената помощ, да се заплати на стотици хиляди държавни служители и да се съживи системата на въздухоплавателния контрол, в която бе всят хаос, посочва Ройтерс.

В понеделник законопроектът бе одобрен от горната камара на Конгреса - Сената, с 60:40 гласа, което проправи пътя към неговото приемане.

"И какво стана, когато гневът се превърна в политика?", попита риторично, визирайки демократите, републиканецът в Камарата на представителите Дейвид Шуайкърт от щата Аризона, цитиран от Ройтерс.