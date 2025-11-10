Тръмп заплаши Би Би Си със съдебен иск за млрд. долара

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши британската медийна организация Би Би Си със съдебен иск на стойност 1 млрд. долара заради редактиране на негова реч, произнесена малко преди метежа в Капитолия през 2021 г.

Това съобщи източник, близък до юридическия екип на Тръмп, предаде АФП.

Би Би Си се извини за речта на Тръмп

В писмо до британската обществена медия Тръмп е поставил краен срок до 14 ноември за оттегляне на документалния филм с манипулираната реч и официално извинение.

Си Би Ес ще плати 16 млн. долара на Тръмп

По-рано днес председателят на Би Би Си поднесе извинение за „грешка в преценката“, свързана с редактирането на реч на американския президент - инцидент, който доведе до високопоставени оставки в британската обществена медия.