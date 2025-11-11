Свят

Спорът между BBC и Тръмп не можеше да дойде в по-лош момент

Британската обществена телевизия предстои да преговаря с правителството на Обединеното кралство за подновяване на своята харта

11 ноември 2025, 16:47
Спорът между BBC и Тръмп не можеше да дойде в по-лош момент
Източник: Getty Images

Б ританският обществен оператор BBC води битка за оцеляване – и разразилият се скандал с Доналд Тръмп направи всичко още по-трудно, пише в свой анализ Politico.

В понеделник президентът на САЩ заплаши телевизията с правни действия, само часове след като двама от водещите ѝ ръководители подадоха оставка заради обвинения в пристрастност в новинарското отразяване на държавно финансираната корпорация.

Спорът – който беше подет както от фигури от британската десница, така и от самия Тръмп и неговите съюзници – избухва в момент, когато ръководството на BBC се готви за трудни преговори с министрите относно правилата, които трябва да спазва, и най-вече – начина, по който ще бъде финансирана. Изходът от тези разговори ще определи дали прочутият британски оператор, някога „гласът на империята“, ще оцелее в сегашния си вид.

Би Би Си се извини за речта на Тръмп

Опозиционните политици не губят време да очертаят фронтовете в битката.

„Самото освобождаване на двама служители не решава дълбоките културни проблеми в BBC, които съществуват от десетилетия“, заяви Найджъл Фараж – съюзник на Тръмп и лидер на партията „Реформа на Обединеното кралство“, която води в анкетите и може да излъчи следващия премиер.

Фараж постави под въпрос и остарелия модел на финансиране на BBC, основан на годишна такса, която плащат домакинствата.

„Това не е въпрос за Тръмп – той е просто последната капка в това, което наблюдаваме от седмици, месеци и дори десетилетия“, добави Фараж.

Кризата остави британските либерали в неудобна позиция. В писмо до премиера Киър Стармър, консервативния лидер Кеми Баденок и самия Фараж, лидерът на Либералдемократите Ед Дейви призова политиците да защитят обществената телевизия: „BBC принадлежи на Великобритания, не на Тръмп.“

„Грешка в преценката“

Последната криза в BBC започна миналата седмица, когато вестник Telegraph публикува служебна бележка на бившия съветник по етичните стандарти на BBC Майкъл Прескот. В нея се посочваха редица предполагаеми нарушения в съдържанието – от отразяването на въпросите, свързани с трансджендър общността, и войната в Газа, до репортажите за управлението на Тръмп.

Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

Най-тежкото обвинение беше, че кадри от предаването Panorama са били манипулативно монтирани, за да изглежда сякаш президентът на САЩ е казал на своите поддръжници през януари 2021 г.:
„Ще тръгнем към Капитолия и ще бъда с вас. Ще се борим. Ще се борим яростно.“

В действителност думите били извадени от различни части на речта, произнесени с близо час разлика, като била изрязана частта, в която Тръмп призовава привържениците си „мирно и патриотично да направят гласа си чут.“

В понеделник BBC призна за грешката. Председателят на корпорацията Самир Шах поднесе публично извинение, определяйки случилото се като „грешка в преценката“.

Следвай парите

Съгласно Кралската харта BBC се финансира чрез лицензионна такса, която плаща всяко домакинство, което гледа или записва телевизия или използва платформата BBC iPlayer.

Настоящата харта е в сила от 2017 г. и изтича на 31 декември 2027 г. Преговорите за новата вече започват, като според запознати основният въпрос ще бъде финансирането – особено в момент, когато правителството вдига данъците.

Министърът на културата Лиза Нанди, която ръководи процеса, заяви още през януари, че обмисля „доста радикални“ алтернативи на лицензионната такса и не изключва възможността за абонаментен модел.

Фараж, дългогодишен критик на лицензионната система, предупреди, че ако BBC не „поеме контрол“, милиони хора ще откажат да плащат.

Великобритания иска да „модернизира“ Би Би Си

Тръмповата прессекретарка Каролайн Левит пък написа в платформата X:
„BBC умира, защото е анти-Тръмп фалшиви новини. Всички трябва да гледат GB News!“

Консервативният министър на културата Найджъл Хъдълстън добави:

„BBC трябва да се замисли защо все повече хора не желаят да плащат таксата – защото не виждат стойност за парите си или не са съгласни със съдържанието.“

Бившият министър на културата Джон Уитингдейл, който участваше в последните преговори по харта, предупреди, че въпросът за финансирането трябва да се разглежда отделно:
„Как се плаща за BBC трябва да е напълно отделено от редакционните въпроси, защото независимостта на BBC остава изключително важен принцип.“

От „Даунинг стрийт“ 10 опитаха да омаловажат скандала, заявявайки, че не смятат BBC за институционално пристрастна и подчертаха нейната „ключова роля“ във време на дезинформация.

Консерваторите и реформаторите: „Не искаме да унищожим BBC“

И двете десни партии – Консерваторите и Реформа на Обединеното кралство – настояват, че не целят разрушаването на обществената телевизия.

Тръмп заплаши Би Би Си със съдебен иск за млрд. долара

„BBC има бъдеще, защото е глобална марка с огромно доверие. Но за да го запази, трябва да спазва изискванията за безпристрастност и да гарантира, че новините и актуалните програми следват собствените ѝ редакционни стандарти,“ каза Хъдълстън.

Меката сила на BBC

Поддръжниците на обществената телевизия често изтъкват нейната роля в утвърждаването на британското влияние по света чрез BBC World Service, който излъчва новини на повече от 40 езика. Въпреки това, тази година службата бе принудена да съкрати работни места, за да спести средства.

Консервативният депутат Джулиън Смит коментира, че е „жалко“, че ръководството на BBC е било фокусирано върху вътрешни скандали и корпоративни проблеми, които е трябвало да бъдат решени „по-бързо, по-решително и с повече политическо разбиране“.

„Това доведе до загуба на фокус върху възможностите да се защити и развие глобалното влияние на BBC и ролята ѝ като инструмент на меката сила,“ каза той.

Бившият министър Уитингдейл настоя: „Имаме нужда от BBC. Това е изключително добър обществен оператор. Репутацията му е едно от най-големите му богатства, затова подобни разкрития са толкова разрушителни. Искам BBC да продължи да бъде възприемана като маяк на истината и достоверността – а това се подкопава от подобни случаи.“

