Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата

„Татко беше невероятно смел по време на лечението си“, написа Ашли Байдън

21 октомври 2025, 10:34
Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата
Б ившият президент на САЩ Джо Байдън завърши няколкоседмичен курс на лъчетерапия в понеделник, 20 октомври, заради рак на простатата в четвърти стадий, който се е разпространил в костите му, предаде New York Post. 

Байдън, на 82 години, отбеляза края на лечението си в Центъра за лъчетерапия на Пен Медицин във Филаделфия, участвайки в традиционното звънене на камбана, ритуал, с който се отбелязва краят на лечението за пациент с рак.

Първи думи на Джо Байдън след зловещата диагноза рак

„Звънна на камбаната!“ – написа Ашли Байдън, дъщерята на бившия президент, в публикация в Инстаграм, придружена с видео, на което баща й удря сребърната камбана, докато персоналът на болницата го аплодира.

„Благодаря на невероятните лекари, медицински сестри и персонал в Пен Медицин“, продължи Ашли. „Ние сме толкова благодарни.“

Говорител на Байдън потвърди в изявление за CBS News, че бившият президент е завършил няколкоседмичен курс на лъчетерапия в болницата във Филаделфия, за което неговата канцелария обяви на 11 октомври.

Не е ясно дали Байдън ще премине през други процедури или форми на лечение за диагнозата си рак.

През май Байдън беше диагностициран с агресивна форма на рак на простатата, който се е разпространил в костите. Лекарите му определиха заболяването като високостепенно, с оценка на Глийсън 9 от 10, но чувствително към хормонално лечение, което позволява управление чрез медикаменти и лъчетерапия.

Джо Байдън е диагностициран с рак

Загрижеността за здравето и възрастта на Байдън нарасна през последната година от президентството му, а диагнозата рак предизвика нови опасения относно това дали главнокомандващият е имал здравословен проблем по време на мандата си.

"Ще успеем да победим това": Байдън проговори за битката си с рака

Байдън, изглеждащ видимо отслабнал, беше забелязан в събота на 19 октомври за първи път, откакто канцеларията му обяви лъчетерапията. Бившият президент присъства на вечерна литургия в католическата църква „Свети Йосиф на Брандивайн“ в Грийнвил, Делауеър, която посещава от десетилетия.

„Татко беше невероятно смел по време на лечението си“, написа Ашли в отделна публикация в Инстаграм в понеделник, включваща снимка с нея, Джо, бившата първа дама Джил Байдън и две от внуците на бившия президент.

„Благодарни сме“, добави тя.

Джо Байдън, роден на 20 ноември 1942 г. в Скрантън, Пенсилвания, е американски политик. Завършва Университета в Делауеър и Юридическия колеж на Сиракузкия университет. Започва политическата си кариера през 1973 г., когато е избран за сенатор от щата Делауеър, позиция, която заема в продължение на 36 години. В Сената Байдън има ключови роли, включително председател на Комисията по правосъдие и на Комисията по външни отношения, занимавайки се с важни законодателни въпроси и външна политика. От 2009 до 2017 г. служи като 47-и вицепрезидент на Съединените щати по време на двата мандата на президента Барак Обама. През 2020 г. Джо Байдън е избран за 46-и президент на Съединените щати, встъпвайки в длъжност през януари 2021 г.

Източник: New York Post    
Джо Байдън Рак на простатата Лъчетерапия Лечение на рак Метастази в костите Звънене на камбана Пен Медицин Здраве Бивш президент Възраст
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

