Френски корабен гигант въвежда такса за военен риск в Черно море: Засяга и Варна, и Бургас

Е дна от най-големите компании за контейнерни превози в света - френската CMA CGM, въвежда допълнителна такса заради военния риск в Черно море. Мярката влиза в сила от 9 ноември и обхваща товарите, превозвани от и към черноморските държави, включително през българските пристанища във Варна и Бургас.

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Според официалното съобщение на компанията надбавката е 35 долара за всеки 20-футов контейнер и 70 долара за стандартен 40-футов контейнер. Таксата ще се начислява за всички видове товари, независимо от тяхното предназначение.

Новите условия засягат и пристанищата Констанца в Румъния и Поти в Грузия, както и останалите черноморски пристанища, обслужвани от превозвача.

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От CMA CGM обясняват решението с усложнената обстановка по сигурността в региона през последните месеци. Компанията посочва, че на 16 септември Черно море е включено в списъка на зоните с военен риск на Съвместния военен комитет. Това води до увеличаване на разходите за осъществяване на морските превози.

Допълнителното плащане има за цел да компенсира част от тези разходи и да позволи на компанията да продължи да предоставя транспортните си услуги в региона, предава NOVA.

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За превозите, свързани със САЩ и техните територии, Австралия, Нова Зеландия и определени държави от Латинска Америка, новата такса ще започне да се прилага от 1 декември, съобразно съответните регулаторни изисквания.