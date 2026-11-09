България и Израел обсъдиха нови инвестиции в технологии и киберсигурност

В ъзможностите за разширяване на икономическото и инвестиционното сътрудничество между България и Израел обсъдиха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и посланикът на Израел у нас Йоси Леви Сфари. Това съобщиха от Министерството на икономиката.

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Във фокуса на разговора бяха перспективите за партньорство в областта на високите технологии, киберсигурността и иновациите, както и възможностите за насърчаване на двустранните инвестиции и индустриалното сътрудничество.

„Мога да обобщя нашите приоритети в две основни направления – дигитализацията и привличането на преки чуждестранни инвестиции, насочени към дейности с висока добавена стойност. Именно тези две направления искаме да развием, за да ускорим икономическото развитие на страната“, заяви министър Пулев.

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Той посочи, че вече са създадени по-добри условия за стратегическите инвеститори и е подобрена координацията между институциите и структурите, ангажирани с инвестиционната политика.

Пулев акцентира и върху разработването на нова рамка за публично-частните партньорства. Целта е чрез нея да бъде привлечен допълнителен частен капитал за модернизацията на българската икономика и инфраструктура.

„Нямаме възможност да чакаме две или три години, докато публичните ни финанси се възстановят. Трябва да бъдем креативни и да мобилизираме частен капитал“, заяви министърът. Той уточни, че законопроектът е подготвен и предстои да бъде представен в парламента.

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Като перспективни области за сътрудничество с Израел Пулев открои транспортната свързаност, енергийната инфраструктура, цифровите технологии и киберсигурността.

„Съществува много силна политическа воля за задълбочаване на сътрудничеството с Израел“, подчерта вицепремиерът.

Посланик Йоси Леви Сфари определи България като един от най-добрите приятели на Израел в Европейския съюз. Той подчерта стабилността на двустранните отношения, които по думите му се основават на споделени ценности и обща история.

„Вярваме, че има още много възможности за развитие на отношенията между двете държави в различни области“, заяви посланикът.

Той информира за засиления интерес на израелски инвеститори към България и посочи, че има конкретни инвестиционни намерения в различни сектори. Двамата събеседници заявиха готовност да подкрепят организирането на бизнес делегации и инвестиционни мисии за насърчаване на партньорството между двете държави.

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Стокообменът между България и Израел се увеличава

Стокообменът между България и Израел нараства с 16,54% през 2025 г. спрямо предходната година. По данни на Министерството на икономиката той достига 301,5 млн. долара при 258,7 млн. долара през 2024 г.

Търговското салдо остава положително за България, но намалява с 45,75% – от 105,8 млн. долара през 2024 г. до 57,4 млн. долара през 2025 г. Според данните това се дължи на чувствителното увеличение на вноса.

През 2025 г. инвестициите нарастват постепенно - от 233,4 млн. евро през първото тримесечие до 239,8 млн. евро през третото тримесечие, сочи още справката на ведомството.