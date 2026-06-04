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„Кого обичаш най-много?“: Неудобен въпрос на Джо Байдън към съпругата му взриви мрежата

Бившата първа дама Джил Байдън бе прекъсната от изненадващата поява на Джо Байдън по време на представянето на мемоарите ѝ в Ню Йорк. Неловкият им разговор пред Упи Голдбърг и признанията за здравето му предизвикаха вълна от реакции

4 юни 2026, 10:38
„Кого обичаш най-много?“: Неудобен въпрос на Джо Байдън към съпругата му взриви мрежата
Източник: Getty Images

Б ившата първа дама Джил Байдън бе прекъсната от изненадващата поява на бившия президент Джо Байдън по време на събитие в Ню Йорк в подкрепа на новите ѝ мемоари. Ситуацията доведе до неловка размяна на реплики с модераторката Упи Голдбърг, която бързо се превърна във вайръл и предизвика вълна от коментари в мрежата, пише Fox News.

„Джо има въпрос. Сякаш не можеше да го зададеш по-късно“, пошегува се Джил Байдън, когато бившият президент се появи от публиката.

„Кого обичаш най-много на целия свят?“, попита Джо Байдън.

„Упи“, отговори през смях бившата първа дама. На кадрите се вижда как след шегата на съпругата си бившият президент само свива рамене.

В момента Джил Байдън е на национално турне за промотиране на мемоарите си „Поглед от източното крило“ (A View from the East Wing), в които разкрива непознати детайли за отношенията със съпруга си.

Сега бившата първа дама говори в коренно различен тон в сравнение с времето, когато пламенно го защитаваше по време на катастрофалната му кампания за преизбиране през 2024 г. Наскоро тя призна, че се е опасявала от сериозен здравословен проблем при съпруга ѝ по време на дебата му срещу Доналд Тръмп през юни 2024 г.

„Не бях ужасена, бях уплашена“, спомня си Джил Байдън. „Никога преди или след това не бях виждала Джо в такова състояние. Не знам какво се случи. Докато го гледах, си помислих: „О, Боже мой, той получава инсулт“. Уплаших се до смърт“, споделя тя.

Потребителите в социалните мрежи побързаха да разкритикуват семейство Байдън за неловкия диалог пред Голдбърг, коментирайки отношенията на двойката и здравето на бившия президент.

„Режисирано, но все пак тъжно“, написа потребител в платформата X.

„Толкова е болезнено за гледане“, гласи друг коментар.

„Деменцията се проявява с пълна сила“, отбелязва трети.

„Този човек управляваше свободния свят в продължение на четири години, а все още има нужда от словесно потвърждение на любовта по време на представяне на книга“, пишат в мрежата.

„Иска ми се да вярвам, че просто се е вмъкнал тайно и всъщност никой не го е канил на събитието“, шегува се потребител.

„Колко неудобна ситуация“, обобщават в X.

Политическият ветеран Джо Байдън прекара 36 години в Сената на САЩ, преди да изкара два последователни мандата като вицепрезидент на Барак Обама.

Политическата му кариера приключи внезапно в разгара на последната му предизборна кампания, когато той оттегли кандидатурата си след засилен обществен натиск заради поредица от словесни гафове и неадекватни публични прояви.

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