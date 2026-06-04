„Кого обичаш най-много?“: Неудобен въпрос на Джо Байдън към съпругата му взриви мрежата

Б ившата първа дама Джил Байдън бе прекъсната от изненадващата поява на бившия президент Джо Байдън по време на събитие в Ню Йорк в подкрепа на новите ѝ мемоари. Ситуацията доведе до неловка размяна на реплики с модераторката Упи Голдбърг, която бързо се превърна във вайръл и предизвика вълна от коментари в мрежата, пише Fox News.

Joe Biden crashed his wife’s book tour with an awkward question that left viewers cringing.



During a stop on Jill Biden’s book tour in New York, the former president suddenly emerged from the audience and interrupted the event, asking Jill who she loves most in the world.… pic.twitter.com/7Pm37oYDPZ — Fox News (@FoxNews) June 3, 2026

„Джо има въпрос. Сякаш не можеше да го зададеш по-късно“, пошегува се Джил Байдън, когато бившият президент се появи от публиката.

„Кого обичаш най-много на целия свят?“, попита Джо Байдън.

„Упи“, отговори през смях бившата първа дама. На кадрите се вижда как след шегата на съпругата си бившият президент само свива рамене.

Joe Biden crashes Jill's book talk, steals spotlight to ask who she loves the most in incredibly cringey moment https://t.co/i2WqG8tsuc pic.twitter.com/TPFRjIMeOg — New York Post (@nypost) June 3, 2026

В момента Джил Байдън е на национално турне за промотиране на мемоарите си „Поглед от източното крило“ (A View from the East Wing), в които разкрива непознати детайли за отношенията със съпруга си.

Сега бившата първа дама говори в коренно различен тон в сравнение с времето, когато пламенно го защитаваше по време на катастрофалната му кампания за преизбиране през 2024 г. Наскоро тя призна, че се е опасявала от сериозен здравословен проблем при съпруга ѝ по време на дебата му срещу Доналд Тръмп през юни 2024 г.

„Не бях ужасена, бях уплашена“, спомня си Джил Байдън. „Никога преди или след това не бях виждала Джо в такова състояние. Не знам какво се случи. Докато го гледах, си помислих: „О, Боже мой, той получава инсулт“. Уплаших се до смърт“, споделя тя.

Потребителите в социалните мрежи побързаха да разкритикуват семейство Байдън за неловкия диалог пред Голдбърг, коментирайки отношенията на двойката и здравето на бившия президент.

'Cringe and Sad': Joe Biden Crashes Jill's Book Event With Whoopi Goldberg to Ask Awkward Question Before Ex-Prez Was 'Cut Off by Aides' https://t.co/T3tvuCltpW pic.twitter.com/6XE39Tho7T — Radar Online (@radar_online) June 4, 2026

„Режисирано, но все пак тъжно“, написа потребител в платформата X.

„Толкова е болезнено за гледане“, гласи друг коментар.

„Деменцията се проявява с пълна сила“, отбелязва трети.

„Този човек управляваше свободния свят в продължение на четири години, а все още има нужда от словесно потвърждение на любовта по време на представяне на книга“, пишат в мрежата.

„Иска ми се да вярвам, че просто се е вмъкнал тайно и всъщност никой не го е канил на събитието“, шегува се потребител.

„Колко неудобна ситуация“, обобщават в X.

Политическият ветеран Джо Байдън прекара 36 години в Сената на САЩ, преди да изкара два последователни мандата като вицепрезидент на Барак Обама.

Политическата му кариера приключи внезапно в разгара на последната му предизборна кампания, когато той оттегли кандидатурата си след засилен обществен натиск заради поредица от словесни гафове и неадекватни публични прояви.