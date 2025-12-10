Демонстранти се качиха на прозорците на първия етаж на Народното събрание

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

"Писна ни и повече няма да ги търпим": Протести в България срещу правителството

Атанас Атанасов пред протестиращите в столицата: Трябва да си върнем държавата

"Ако не подадат оставка, протестите ще продължат": Асен Василев с равносметка за демонстрациите

Н яколко души се покачиха на прозорците на първия етаж на Народното събрание, докато хиляди граждани изпълниха "Триъгълника на властта" в масов протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!".

Протестиращите заеха пространството от статуята на "Св. София" до Народното събрание, както и пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", бул. "Цар Освободител" и ул. "Г.С. Раковски". На място се събират подписи за петиция за оставка, а събралите се получават стикери с QR кодове за повече информация.

Световни медии следят на живо масовите протести в България срещу правителството

С лазер върху парламента бяха изписани надписи като "Оставка", "Мафията вън" и "За честни избори". Плакати показваха Делян Пеевски с бухалка, върху която е главата на вътрешния министър Даниел Митов, както и изображения на Пеевски и Борисов зад решетки.