Първи политически реакции след масовите демонстрации в страната

10 декември 2025, 22:22
П олитици реагират след масовите протести срещу правителството в цяла България.

За оставка и честни избори призоваха лидерите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които се обърнаха към събралите се на протеста в „Триъгълника на властта“ в София тази вечер. Те обещаха, че ако утре правителството не подаде оставка, отново да са на площада и този път да ни си тръгнат. Малко след техните изказвания беше обявен и край на протеста в столицата.

Тази оставка вече е дадена, те още не са го разбрали, обяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. Гответе се за избори, те трябва да са честни и „тази мафия да бъде изметена“, призова той. 

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, съобщи, че днес са внесли в Народното събрание нов законопроект, който казва да бъде свалена охраната на Делян Пеевски. „Този мафиот, тази мафия“ няма да ползва повече държавна охрана, НСО, полиция, жандармерия, защото нито един депутат не трябва да ползва НСО", изтъкна Мирчев. Той добави, че предлагат и друг законопроект. Щом САЩ и Великобритания са казали, че Пеевски е корумпиран, както и всички санкционирани по „Магнитски“, тези правила да важат и в България, обясни той. Имаме много ясен план – първо оставка на това „корумпирано управление“, втора точка – провеждане на честни и свободни избори, за да можем да си върнем България такава, каквато трябва да бъде за нашите деца – свободна и европейска, призова политикът. Мирчев се обърна към протестиращите с познатата фраза „Българи, юнаци“.

Последен взе думата председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Казахме, че няма да стане по този начин, но те продължават да не ни чуват, опитаха се да ни обяснят, че оставка сме искали само ние, а вие – нов бюджет, каза той на хората на площада. Какво искате вие, попита Василев - събралите се чу отговориха с „оставка“

Оставката е факт, вие днес, тази вечер, им я взехте. Единственото съобщение към Борисов, Пеевски, към Слави (Трифонов) и Зафиров е - идете си мирно и да отидем на честни избори, защото иначе чухте хората преди малко, продължи Василев. И добави - дайте оставката на това „корумпирано правителство“ още утре. По думите му никой не може да управлява България напук на българските граждани. Имам една молба към всички вас, към цялата страна – обадете се на вашите депутати от БСП и „Има такъв народ“ и им кажете утре, когато гласуват по вота на недоверие, да ви чуят, защото вие сте ги сложили в НС, вие им плащате заплатите и те трябва да ви чуят, поиска лидерът на ПП. Асен Василев, както и Мирчев и Божанов благодариха на хората за подкрепата, за това, че протестът е мирен. Надявам се утре да бъде гласувана оставката, ако не - ще се съберем отново и този път няма да си тръгнем, обяви председателят на „Продължаваме промяната“.

Темата коментира и Благомир Коцев, който към момента се намира в Берлин.

„За да кажем, че имаме принос към победата, трябва да сме сигурни, че сме дали нещо от себе си в борбата“, написа Благомир Коцев в публикация във Facebook, коментирайки протести на българи у нас и по света.

По думите му „днес победата е на българите, които обединени в несъгласието си с един модел на управление, са по улиците на всички български градове, но и далеч от родината, където бяха принудени да търсят щастието си“.

Коцев съобщава, че се намира в Берлин „по недобър повод“, но подчертава, че и там българи са излезли на улицата. „С тях съм, защото борбата е една за всички нас, въпреки личните предизвикателства. И всеки има дълг към сънародниците си заедно да постигнем по-добро бъдеще за децата си“, посочва той.

В публикацията си Коцев отбелязва още, че варненци са изпълнили улиците и площадите на морската столица, за да изпълнят своя дълг. „Горд съм, че съм един от вас!“, завършва той.

Протести до оставка на това фалшиво, вредно и опасно за държавата управление. Това каза бившият председател на БСП Корнелия Нинова. 

"На протеста съм, за да изразя волята си за справедливост, да има ред и правила в държавата. Борисов и Пеевски да се махнат от властта, защото са олицетворение на вредния и опасен модел на управление на страната", каза Нинова. 

Тя поздрави всички българи, които тази вечер са по площадите с искане за оставката на правителството. 

Нинова подчерта, че е готова за евентуални избори. "Готови сме с "Непокорна България" и всички непокорни българи". 

"Аз десет години се боря с този модел, така че тази битка за мен е продължение на досегашната ми работа", допълни бившият председател на БСП.

Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета, заяви Румен Радев в публикация във Facebook.

По думите му това е сторено от "незапомнен брой българи от всички възрасти и партии" на площадите в София, Пловдив, Варна, Бургас, в цяла България и в Европа.

Президентът подчертава, че протестът е родил "широк народен консенсус анти-мафия", който според него е по-важен от всички различия и "всички опити за присвояване на надеждата".

"Уважаеми народни представители, утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите. Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите! Вие сте на ход! Моят избор е ясен", написа още Радев.

Източник: БТА, "Фокус"    
