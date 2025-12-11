България

В четвъртък: Сутрин мъгла, следобед до 12 градуса

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

11 декември 2025, 06:20
В четвъртък: Сутрин мъгла, следобед до 12 градуса
Източник: iStock/GettyImages

П рез нощта над страната ще има разкъсана висока облачност, а след полунощ в равнините, низините и около водните басейни ще започне да се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и 4 градуса, в София – около -1 градус. Атмосферното налягане ще остане почти без промяна – по-високо от средното за месеца.

В четвъртък

преди обяд в низините, равнините и по Черноморието ще има ниска облачност или мъгла. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източните райони с разкъсана средна облачност. Почти тихо време с максимални температури между 10 и 15 градуса, в София – около 12 градуса.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по най-високите върхове на Рила и Пирин умерен вятър от северна четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 5° градуса

По Черноморието

преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд видимостта ще се подобри, но главно по северното крайбрежие ще има разкъсана средна облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 10 и 12 градуса. Температурата на морската вода е 11-14 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 47 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 30 мин. и изгрява в 0 ч. и 18 мин. на 12.12. Фаза на Луната: последна четвърт.

През нощта срещу петък

вятърът от северозапад за кратко ще се усили до умерен. Ще има временни увеличения на облачността, на отделни места е възможно съвсем слабо и за кратко да превали. През деня ще има разкъсана облачност, по-значителна над Северна България, вероятността за валеж е малка. Вятърът ще отслабне.

В събота

ще е почти тихо или със съвсем слаб вятър. Температурите ще се понижат с 2-3 градуса. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобри, а облачността ще се разкъса и намалее, на места до слънчево.

Източник: НИМХ    
облачност мъгла температури вятър планини Черноморие София валежи атмосферно налягане морска вода
Последвайте ни
След масовия протест – шести вот на недоверие. Ще оцелее ли кабинетът „Желязков“

След масовия протест – шести вот на недоверие. Ще оцелее ли кабинетът „Желязков“

Днес е ден за мъдри решения, кой празнува имен ден

Днес е ден за мъдри решения, кой празнува имен ден

В четвъртък: Сутрин мъгла, следобед до 12 градуса

В четвъртък: Сутрин мъгла, следобед до 12 градуса

11 декември: Кралят, който избра любовта пред короната

11 декември: Кралят, който избра любовта пред короната

Засилен интерес към евромонетите: БНБ отваря каси и в събота

Засилен интерес към евромонетите: БНБ отваря каси и в събота

pariteni.bg
Обновената Opel Astra си играе със светлината

Обновената Opel Astra си играе със светлината

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 5 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 5 дни

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо санкциите срещу Русия са безсилни

Защо санкциите срещу Русия са безсилни

Свят Преди 52 минути

Русия като цяло се е адаптирала към санкциите, включително с помощта на т.нар. "сенчест флот", смятат експерти

Невидимите кораби на Путин: Как сенчестият флот“ заобикаля санкциите

Невидимите кораби на Путин: Как сенчестият флот“ заобикаля санкциите

Свят Преди 52 минути

Западните служби за сигурност причисляват към „сенчестия флот“ на Путин почти 1400 кораба, контролирани от Русия, сред които петролни и газови танкери

Хора с маски стигнаха до централата на "ДПС - Ново начало" в София

Хора с маски стигнаха до централата на "ДПС - Ново начало" в София

България Преди 8 часа

Докато вървяха, те скандираха и хвърляха бомбички

Руски режисьор изрази рядка по рода си критика в присъствието на Путин

Руски режисьор изрази рядка по рода си критика в присъствието на Путин

Свят Преди 8 часа

Сокуров критикува отношението към дисидентите, наричани "чуждестранни агенти", и осъди цензурата в киното и литературата

<p>Блокада на &quot;Орлов мост&quot;&nbsp;и част от &quot;Цариградско шосе&quot;</p>

Протестиращи се изтеглят от центъра на София

България Преди 8 часа

Продължава да има полицейско присъствие, а на входовете на Народното събрание и Министерския съвет има полиция

<p>Радев с първи думи за демонстрациите:&nbsp;Хората изпревариха парламента и гласуваха недоверие на кабинета</p>

Румен Радев: Хората изпревариха парламента и гласуваха недоверие на кабинета

България Преди 8 часа

Президентът призова депутатите да изберат "между достойнството на свободния вот и страха от мафията"

Първи политически реакции след масовите демонстрации в страната

Първи политически реакции след масовите демонстрации в страната

България Преди 8 часа

За оставка и честни избори призоваха лидерите на „Продължаваме промяната-Демократична България“

Пета държава бойкотира „Евровизия“

Пета държава бойкотира „Евровизия“

Свят Преди 9 часа

Обявлението от исландската телевизия RUV идва след оттеглянията на национални телевизии от Нидерландия, Испания, Ирландия и Словения

<p>30 секунди, които решиха всичко в Лувъра</p>

30 секунди, които решиха всичко: Как крадците на Лувъра избягаха от полицията

Свят Преди 9 часа

Разследването откри предотвратими пропуски в сигурността, включително повредени камери и липса на координация в музея

<p>Асен Василев с първи коментар след края на&nbsp;протеста</p>

"Ако не подадат оставка, протестите ще продължат": Асен Василев с равносметка за демонстрациите

България Преди 9 часа

Той определи утрешното гласуване на вота на недоверие като "момента, в който това пагубно за България правителство трябва да си тръгне"

<p>Протестиращи се качиха на прозорците на Народното събрание</p>

Демонстранти се качиха на прозорците на първия етаж на Народното събрание

България Преди 9 часа

С лазер върху парламента бяха изписани надписи като "Оставка", "Мафията вън" и "За честни избори"

Скандал във Франция: Брижит Макрон предизвика буря с обидни думи към феминистки

Скандал във Франция: Брижит Макрон предизвика буря с обидни думи към феминистки

Свят Преди 10 часа

Първата дама предизвика вълна от критики, след като използва обиден и сексистки израз за активистки по време на частен разговор, уловен на видео

Българи излязоха на протест пред Европарламента в Брюксел с призиви „Оставка!“

Българи излязоха на протест пред Европарламента в Брюксел с призиви „Оставка!“

България Преди 10 часа

Протестът бе свикван чрез социалните мрежи и продължи кратко заради липса на разрешение от местните власти

<p>&quot;Когато се вземат решения, които компрометират бъдещето ни, ние ще сме на площада&quot;</p>

Инициативен комитет "Бъдеще в България": Когато се вземат решения, които компрометират нашето бъдеще, ние ще сме на площада

Свят Преди 10 часа

Те подчертаха решимостта си да продължат да настояват за реформа в здравеопазването

Заглушен ли е мобилният сигнал в района на Ларгото? КРС дава категоричен отговор

Заглушен ли е мобилният сигнал в района на Ларгото? КРС дава категоричен отговор

България Преди 10 часа

Проверки на място показаха нормално покритие и липса на умишлено заглушаване по време на протеста

Световни медии проследиха на живо масовите протести в България срещу правителството

Световни медии проследиха на живо масовите протести в България срещу правителството

България Преди 11 часа

Всичко от днес

От мрежата

5 причини защо кучето се взира във вас

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Ще вали ли сняг до края на годината

sinoptik.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 11 декември, четвъртък

Edna.bg

Смути от червено цвекло, банан и ябълка

Edna.bg

Лудогорец търси задължителен успех над ПАОК, за да продължи да мечтае в ЛЕ

Gong.bg

Гасиев засипа с похвали Кубрат Пулев: Изглежда перфектно на 44

Gong.bg

Равносметката след 10 декември: Многолюдни протести в десетки градове у нас и в чужбина, над 40 задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Масови протести срещу властта в София и други големи градове у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg