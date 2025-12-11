В четвъртък: Сутрин мъгла, следобед до 12 градуса

П рез нощта над страната ще има разкъсана висока облачност, а след полунощ в равнините, низините и около водните басейни ще започне да се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и 4 градуса, в София – около -1 градус. Атмосферното налягане ще остане почти без промяна – по-високо от средното за месеца.

В четвъртък

преди обяд в низините, равнините и по Черноморието ще има ниска облачност или мъгла. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източните райони с разкъсана средна облачност. Почти тихо време с максимални температури между 10 и 15 градуса, в София – около 12 градуса.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по най-високите върхове на Рила и Пирин умерен вятър от северна четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 5° градуса

По Черноморието

преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд видимостта ще се подобри, но главно по северното крайбрежие ще има разкъсана средна облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 10 и 12 градуса. Температурата на морската вода е 11-14 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 47 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 30 мин. и изгрява в 0 ч. и 18 мин. на 12.12. Фаза на Луната: последна четвърт.

През нощта срещу петък

вятърът от северозапад за кратко ще се усили до умерен. Ще има временни увеличения на облачността, на отделни места е възможно съвсем слабо и за кратко да превали. През деня ще има разкъсана облачност, по-значителна над Северна България, вероятността за валеж е малка. Вятърът ще отслабне.

В събота

ще е почти тихо или със съвсем слаб вятър. Температурите ще се понижат с 2-3 градуса. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобри, а облачността ще се разкъса и намалее, на места до слънчево.