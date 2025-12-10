Заглушен ли е мобилният сигнал в района на Ларгото? КРС дава категоричен отговор

К омисията за регулиране на съобщенията (КРС) отхвърли твърденията, че мобилният сигнал в района на Ларгото е бил умишлено заглушаван по време на протеста в центъра на София. Според извършените проверки качеството на връзката и покритието е било нормално и без смущения. Обвиненията бяха отправени от депутати от ПП–ДБ и „Да, България“ – сред тях Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, които твърдяха, че властите са претоварили мрежата чрез фалшиви SIM карти.

КРС публикува следното съобщение в 19:00 часа:

Във връзка с твърденията на депутати по време на дебата за вот на недоверие към правителството в Народното събрание, че „мобилният сигнал на Ларгото е изкуствено заглушен или претоварен заради протеста“ Комисията за регулиране на съобщенията информира следното:

От 12 часа до 17 часа на 10 декември екипи на Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ в КРС извършваха замервания и задълбочена проверка на местата, на които се планират протестни действия тази вечер. Техническата проверка установи, че към този момент не се наблюдават каквито и да е смущения на обхвата, като качеството на връзката и покритието са нормални.

Няма „заглушаване на сигнала“. КРС е длъжна да отбележи, че когато има струпване на много хора на едно място, както и при излъчване „на живо“ от различни медии едновременно, могат да бъдат изпитани затруднения при свързване, заради претоварване на клетките на мобилните предприятия, които невинаги могат да бъдат разрешени изцяло чрез допълнителни технически съоръжения.