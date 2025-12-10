Румен Радев: Хората изпревариха парламента и гласуваха недоверие на кабинета

Х ората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета, заяви Румен Радев в публикация във Facebook.

По думите му това е сторено от "незапомнен брой българи от всички възрасти и партии" на площадите в София, Пловдив, Варна, Бургас, в цяла България и в Европа.

Президентът подчертава, че протестът е родил "широк народен консенсус анти-мафия", който според него е по-важен от всички различия и "всички опити за присвояване на надеждата".

"Уважаеми народни представители, утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите. Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите! Вие сте на ход! Моят избор е ясен", написа още Радев.