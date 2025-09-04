Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

Н аследниците на картина, открадната от нацистки офицер по време на Втората световна война и наскоро открита в Мар дел Плата, Аржентина, предадоха вчера произведението на изкуството на властите, съобщи ЕФЕ.

Федералният прокурор Даниел Адлер обяви предаването на пресконференция, където беше показана картината „Портрет на дама“ на италианския художник Джузепе Гисланди (1655–1743).

Делото засяга дъщерята на Фридрих Густав Кадгиен – финансист на Адолф Хитлер, който умира в Буенос Айрес през 1978 г. – и съпруга ѝ Хуан Карлос Кортергосо.

Те ще бъдат разпитани днес, тъй като са заподозрени, че са укрили картината.

An 18th-century portrait stolen by the Nazis during WWII is believed to have resurfaced in the most unexpected place: hanging above a sofa in an Argentinian home and discovered not by law enforcement or a museum, but in a photo on a real estate website. https://t.co/Fa489D954v — ABC News (@ABC) September 1, 2025

Кадгиен и Кортергосо предадоха произведението на съд, който се обяви за некомпетентен и препрати делото към федералните съдилища, които разследват как картината се е оказала в Мар дел Плата.

Картината е отнета от холандския галерист Жак Гудстикер, чиито около 1200 произведения са откраднати от нацисткия режим по време на Втората световна война.

„Портрет на дама“ беше открита от холандския вестник AD в обява за продажба на една от къщите на Кадгиен.

Публикацията, която в последствие бе свалена, показваше снимки на картината, изложена в основната дневна, окачена над зелен фотьойл.

BUENOS AIRES, Argentina — Argentine authorities recovered an 18th century painting stolen by Nazis from a Dutch Jewish art collector over a week after it appeared in a property ad only to suddenly vanish.



Read more: https://t.co/MTkaM0vE1t pic.twitter.com/ZkusuYBfYZ — The Manila Times (@TheManilaTimes) September 4, 2025

Въпреки това, когато полицаите първо влязоха в къщата, те намериха огромен гоблен с пейзаж и мотиви на коне вместо картината.

Миналата седмица полицията извърши обиск на дома на Кадгиен в търсене на улики за местонахождението на картината.

Три други имота, свързани с двойката, бяха също обискирани, но произведението не беше намерено в никой от тях.

По време на обиска властите иззеха и други произведения на изкуството от 19. век, чийто произход се разследва, за да се установи дали и те са откраднати.