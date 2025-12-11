България

Днес е ден за мъдри решения, кой празнува имен ден

Православната църква почита свети пророк Даниил

11 декември 2025, 06:21
Днес е ден за мъдри решения, кой празнува имен ден
Свети пророк Даниил   
Източник: iStock/GettyImages

Н а 11 декември Българската православна църква почита свети пророк Даниил – една от най-светлите личности в Стария Завет, символ на истинска вяра, мъдрост и непоколебима смелост. Денят е натоварен с духовна сила и в народния календар се възприема като време за вътрешна равносметка и надежда за Божия закрила.

Свети Даниил живее през VI в. пр. Хр. и е един от големите старозаветни пророци. Произхожда от знатен юдейски род. След Вавилонския плен той попада в двора на цар Навуходоносор, където се прочува с мъдростта си, с непоклатимата си вяра в единия Бог и със способността да тълкува сънища и пророчески видения.

Най-известните чудеса и истории за Даниил

  • Даниил в рова на лъвовете – наказан заради това, че се моли на истинския Бог, той е хвърлен в ров с диви лъвове. Бог обаче затваря устата на зверовете и Даниил остава невредим. Това чудо става символ на непобедимата сила на вярата.
  • Тълкуването на съня на Навуходоносор – Даниил разкрива бъдещето на царството и света, като излага пророческа картина, която става основа за много тълкувания в християнската традиция.
  • Пророческите книги – текстовете на пророк Даниил за „седемдесетте седмици“ и за идването на Месията са ключови в старозаветната литература.

Поради високата си духовна чистота и неподкупност той е пример за праведен управник и за човек, който пази мъдростта дори сред изпитания.

Кой има имен ден на 11 декември?

Имен ден празнуват: Даниил, Даниел Данаил, Даниела и производните им.

Ден за мъдри решения

Според вярванията 11 декември е подходящ ден за важни решения – нови начинания, подписване на документи, планиране на големи промени. Смятало се е, че свети Даниил „просветлява ума“ и предпазва от заблуда.

Днес е ден за мъдри решения, кой празнува имен ден

Днес е ден за мъдри решения, кой празнува имен ден

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
