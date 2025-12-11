България

Десетки арестувани след протеста срещу кабинета „Желязков“

В двама от задържаните на контролните пунктове около протеста в Триъгълника на властта са открити големи суми пари

11 декември 2025, 08:12
Десетки арестувани след протеста срещу кабинета „Желязков“
Полицаи на протеста в София   
Източник: БТА

Н ад 40 души са арестувани по време на вчерашния масов опозиционен протест в столицата, съобщиха от СДВР. Те са задържани предимно след протеста сред групи мъже, облечени в черно и с качулки.

Демонстрацията вчера се размина без ексцесии. За кратко младежи с маски и качулки се опитаха да запалят контейнери, но напрежението бързо беше потушено.

В задържаните са открити пиротехнически изделия, спрейове и маски. Някои от арестуваните са били и без лични документи, уточняват от столичната полиция.

В двама от задържаните на контролните пунктове около протеста в Триъгълника на властта са открити големи суми пари. В единия са открити 1500 евро, а в другия – 10 000 лв.

Разпитите продължават.

Източник: БГНЕС    
протест арести полиция София задържани пиротехника маскирани опозиция финансови средства без ексцесии
