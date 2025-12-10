Инициативен комитет "Бъдеще в България": Когато се вземат решения, които компрометират нашето бъдеще, ние ще сме на площада

К огато се вземат решения, които компрометират нашето бъдеще, ние ще сме хората на площада, които държат сметка, заявиха млади медици от Инициативния комитет „Бъдеще в България“ по време на протеста в столицата. Те подчертаха решимостта си да продължат да настояват за реформа в здравеопазването.

Даниел Кипров от „Бъдеще в България“ посочи пред протестиращите, че младите лекари са сред основните двигатели на протестната енергия през последните месеци. Той припомни, че недоволството е започнало преди повече от седем месеца и оттогава не е спирало.

По думите му много млади медици избират да напуснат страната, защото не виждат перспектива у нас – както заради ниското заплащане, така и заради „порочни практики“ в здравната система. „Ние можехме да направим същото, но избрахме да останем и да се борим за промяна“, каза той.

Кипров заяви, че младите медици често чуват, че „от тях нищо не зависи“, въпреки че именно те поемат дежурствата по празници, уикенди и нощи. Той определи като „половинчати“ и „закъснели“ опитите на институциите да предложат решения, когато напрежението вече е нараснало.

Той критикува и промените в наредбата за признаване на чуждестранни дипломи, като заяви, че те заобикалят усилията на българските млади кадри. „Когато се вземат решения, които компрометират нашето бъдеще, ние ще сме хората на площада, които държат сметка“, посочи той.

Студентката по медицина Веселина Димитрова заяви, че когато гражданите са заедно, са по-силни, след което протестиращите започнаха да скандират „Заедно“.

Площадът пред „Триъгълника на властта“ беше осветен от фенерите на телефоните на протестиращите, а през озвучителната техника прозвуча църковна музика, която организаторите определиха като „молитва за България“.