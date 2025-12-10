Свят

Скандал във Франция: Брижит Макрон предизвика буря с обидни думи към феминистки

Първата дама предизвика вълна от критики, след като използва обиден и сексистки израз за активистки по време на частен разговор, уловен на видео

10 декември 2025, 21:10
Скандал във Франция: Брижит Макрон предизвика буря с обидни думи към феминистки
Източник: Getty Images/Guliver

Б рижит Макрон, съпругата на президента на Франция Еманюел Макрон, предизвика недоволство сред френски знаменитости и феминистки, след като използва обидни думи, за да опише активисти, протестиращи по време на шоу на комик, съобщава CNN.

Първата дама на Франция присъства на представление в неделя на Ари Абитан, стендъп комик, който бе обвинен в изнасилване от бивша партньорка през 2021 г. След тригодишно разследване, делото бе прекратено – решение, потвърдено по-късно от френските съдилища.

В разговор с Брижит Макрон преди шоуто, заснет на камера и кратко публикуван онлайн, комикът казва, че се чувства „уплашен“ от протестиращите, които прекъсват представленията му.

Брижит Макрон отговаря: „Ако има някакви глупави ку*ки, ще ги изгоним“, след което се смее и настоява Абитан да обещае да не говори за „проблема“ тази вечер, очевидно имайки предвид активистите.

Активистки от френския феминистки колектив #NousToutes, много от които носеха маски с образа на комика, прекъснаха шоуто на Абитан в събота вечер.

Френски феминистки и знаменитости веднага възприемат израза в социалните мрежи, солидаризирайки се с жертвите на сексуално насилие.

Носителката на Оскар Марион Котияр сподели черен образ в профила си в Instagram с надпис „je suis une sale conne“ или „Аз съм глупава ку*ка“, добавяйки като описание „et fière de l’être“ – „и горда съм с това“.

Говорителят на френското правителство Мод Брежон критикува активистките, които протестираха по време на шоуто на Абитан, в телевизионно интервю в сряда сутринта. Тя заяви, че действията им демонстрират пренебрегване на съдебно решение и добави: „Това ме шокира дълбоко“.

На въпрос дали Брижит Макрон трябва да се извини за изказването си, Брежон отговори категорично: „Не“.

Други политици бяха по-критични. Марин Тонделиер, лидер на френската зелена партия Les Ecologistes, заяви пред BFMTV, че коментарите на първата дама са изключително сериозни. „Първата дама не трябва да казва това“, отбеляза депутатката. Тя добави, че въпреки прекратяването на делото, „феминистките имат право да изразят мнение по въпроса“.

Бившият президент на Франция Франсоа Оланд каза пред RTL радио във вторник, че думите на Брижит Макрон са били неуместни. „Дори когато може да се критикува формата, когато става въпрос за жени, борещи се срещу насилието над жени, не се използват такива думи“, каза Оланд.

