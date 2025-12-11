България

Работиш на празниците? Виж какво възнаграждение ти се полага

11 декември 2025, 06:23
Източник: iStock/GettyImages

З а едни празник, за други делник. В много професии се работи на смени и докато повечето българи ще излязат в заслужена коледно-новогодишна почивка, то всички те ще искат да се возят на градския транспорт, да пазаруват в последния момент от магазините, да си пуснат телевизора и да гледат новини или забавни предавания. Заради всички тези работници без празници, Агенция „Фокус“ отправи запитване към Главна инспекция на труда и попита как ще бъде заплатен празничният труд на всички тези служители.

Ето отговорът на експертите от ГИТ:

В правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието (чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО)). 

При подневно отчитане на работното време, съгласно чл. 136, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Продължителността на работното време през деня е до 8 часа, то не може да бъде удължавано, освен в случаите и по реда, предвидени в КТ.

При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя.

Работата на смени е регламентирана в чл. 141 от КТ. Съгласно чл. 141, ал. 1 от КТ когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени. Ал. 5 на чл. 141 от КТ въвежда изрична забрана да се възлага работа през две последователни работни смени.

Чл. 143, ал. 1 от КТ предвижда, че извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време. За полагането на извънреден труд се издава заповед от работодателя. Тя се съобщава на работниците и служителите най-малко 24 часа предварително.     

Съгласно чл. 150 от КТ за положен извънреден труд се заплаща трудово възнаграждение в увеличен размер съгласно чл. 262 от КТ.

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

  • 50 на сто - за работа през работните дни;
  • 75 на сто - за работа през почивните дни;
  • 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
  • 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.

Съгласно чл. 139, ал. 5 от КТ за някои длъжности поради особения характер на работата може да се установява задължение за дежурство или за разположение на работодателя през определено време от денонощието. Редът за установяване задължение за дежурство и за разположение на работодателя, максималната продължителност на времето и редът за отчитането му се определят с наредба на Министерския съвет.

Дежурството представлява организация на работата при подневно или сумирано изчисляване на работното време, при която работникът или служителят е на работното си място и изпълнява или е в готовност да изпълнява трудовите си задължения. Времето на дежурство се включва в работното време, определено в трудовия договор.

За времето на дежурство на работника или служителя се изплаща уговореното трудово възнаграждение. При подневно изчисляване на работното време работодателят утвърждава поименен месечен график за времето на дежурство. Графикът се изготвя при спазване на непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена в КТ. Работодателят запознава работниците и служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях.

В чл. 264 от КТ е регламентирано, че за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.         

С оглед гореизложеното, следва да отбележим, че при подневно отчитане на работното време, следва в правилника за вътрешния трудов ред да бъде регламентирана седмична почивка, която трябва да бъде в размер на два последователни дни, от които единият по начало в неделя. В случай, че се полага труд през дните, посочени като седмична почивка, то този труд би следвало да бъде извънреден труд и да бъде заплатен като такъв, обясняват експертите.

Източник: Агенция "Фокус"    
