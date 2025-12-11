Свят

Тръмп: „Задържахме най-големия танкер“ – петролът поскъпва

Каракас осъди задържането на кораба като „безсрамна кражба“ и акт на пиратство

11 декември 2025, 07:05
Тръмп: „Задържахме най-големия танкер“ – петролът поскъпва
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната му са задържали край Венецуела петролен танкер, предадоха агенциите Ройтерс и Франс прес. Те отбелязват, че в резултат петролът е поскъпнал, а напрежението между Вашингтон и Каракас, което вече е високо, рязко се е изострило.

„Току-що задържахме край бреговете на Венецуела танкер – голям танкер, много голям, всъщност най-големия досега“, каза вчера Тръмп. Американският президент, който оказва натиск върху венецуелския си колега Николас Мадуро да се оттегли, добави многозначително, че очаква „да се случат и други неща“.

Попитан какво ще се случи с петрола на борда на задържания танкер, Тръмп отговори: „Ще го запазим, предполагам“. Той не даде повече подробности за кораба.

Танкерът е част от „незаконна мрежа за превоз на петрол, подкрепяща чуждестранни терористични организации“, обяви обаче главният прокурор на САЩ Пам Бонди, цитирана от ДПА. Тя уточни, че плавателният съд по-конкретно е бил използван за транспортиране на подлежащ на санкции петрол от Венецуела и Иран. Бонди публикува и видеозапис на операцията по задържането на кораба.

Според телевизия Си Би Ес става въпрос за танкера „Скипър“, на който САЩ наложиха през 2022 г. санкции заради предполагаеми връзки с Иран и подкрепяното от него ливанско движение „Хизбула“. Администрацията на Тръмп обмисля още подобни акции, написа в „Екс“ репортер на американската медия, цитиран от Ройтерс.

Венецуелското правителство осъди задържането на кораба като „безсрамна кражба“ и акт на пиратство. Президентът Мадуро поиска да бъде сложен „край на незаконната и брутална намеса“ от страна на Съединените щати.

Тръмп неведнъж е повдигал въпроса за възможна военна интервенция на САЩ във Венецуела, отбелязва Ройтерс. Това е първото известно задържане на танкер в региона, откакто той нареди мащабното струпване на американски войски в региона.

Иначе в последно време САЩ нанасят удари по предполагаеми наркотрафикантски кораби, което предизвика безпокойство сред конгресмени и правни експерти. Самият Тръмп каза в началото на миналия месец, че не обмисля война срещу Венецуела, но че дните на Мадуро начело на страната са преброени.

Цените на петрола се повишиха след новината за задържането на танкера. Венецуела е изнасяла през ноември над 900 000 барела на ден – третата най-висока месечна средна стойност тази година, посочва Ройтерс. Вашингтон засили натиска върху Каракас, но за момента не възпрепятства самия експорт.

Венецуела междувременно беше принудена да намали значително цените на суровия си петрол за своя основен купувач – Китай, заради нарастващата конкуренция от страна на Русия и Иран, които също изнасят санкциониран петрол.

Източник: БТА/Николай Станоев    
След масовия протест – шести вот на недоверие. Ще оцелее ли кабинетът „Желязков"

След масовия протест – шести вот на недоверие. Ще оцелее ли кабинетът „Желязков“

Доналд Тръмп е най-влиятелната фигура в Европа за 2026 г. според „Политико"

Доналд Тръмп е най-влиятелната фигура в Европа за 2026 г. според „Политико“

Сблъсък в Черно море: Украйна удари танкер от руския „сенчест флот"

Сблъсък в Черно море: Украйна удари танкер от руския „сенчест флот“

Днес е ден за мъдри решения, кой празнува имен ден

Днес е ден за мъдри решения, кой празнува имен ден

Засилен интерес към евромонетите: БНБ отваря каси и в събота

Засилен интерес към евромонетите: БНБ отваря каси и в събота

Обновената Opel Astra си играе със светлината

Обновената Opel Astra си играе със светлината

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

