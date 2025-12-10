"Ако не подадат оставка, протестите ще продължат": Асен Василев с равносметка за демонстрациите

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

М инути след края на днешния протест в София съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви, че според предварителните данни между 150 и 200 хиляди души са участвали в демонстрацията. По думите му посланието на присъстващите е еднозначно - оставка на правителството.

"Много хора дойдоха, доста повече от миналия път. Тези хора заявиха много ясно какво искат, а именно оставка на правителството още утре", каза Василев.

На въпрос на репортера на NOVA Михаела Карабельова относно изявление на Бойко Борисов, че оставка би могла да се обсъжда едва след влизането в еврозоната, Василев отбеляза, че това не е условие за процеса.

"Имам едно съобщение за господин Борисов: И без лидера на ГЕРБ, и дори правителството да е в оставка, пак ще влезем в еврозоната", заяви той. Според него оставка "по никакъв начин не е спирачка" за присъединяването.

Запитан дали протестите ще продължат, ако кабинетът не подаде оставка, Василев отговори: "Ако не подадат оставка, протестите ще продължат."

Той определи утрешното гласуване на вота на недоверие като "момента, в който това пагубно за България правителство трябва да си тръгне".

Ако вотът бъде неуспешен, формацията ще обсъди следващите стъпки, но нов протест ще има "в най-кратък срок". Василев добави, че ще продължат да внасят вот на недоверие "докато това правителство не си тръгне".