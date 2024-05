"Лудия човек" с резачката: Съдбата на Аржентина е в ръцете на Хавиер Милей

П резидентът на Аржентина Хавиер Милей се сблъска с втората си обща стачка в четвъртък само за пет месеца на поста си, тъй като работниците, разгневени от съкращенията на разходите, спряха работа в столицата.

Общественият транспорт в Буенос Айрес беше спрян за около три милиона пътници дневно, а училищата, банките и бензиностанциите останаха затворени, боклукът не беше събран. 24-часовият протест беше свикан от синдикатите в подкрепа на "достойно заплащане" за аржентинците, които се борят с тежка икономическа криза, при която годишната инфлация достига 300%, а бедността засяга всеки втори човек.

По данни на латиноамериканската асоциация за въздушен транспорт ALTA се е наложило да бъдат отменени около 400 полета, което е засегнало около 70 000 пътници.

Пристанището в Росарио, което изнася 80% от аржентинската агропромишлена продукция, беше почти парализирано в разгара на най-натоварения си сезон.

"Ходенето до супермаркета е травмиращо": Икономическата криза в Аржентина

Самопровъзгласилият се за "анархокапиталист" Милей спечели изборите през ноември миналата година, обещавайки да намали аржентинския дефицит до нула.

За тази цел той въведе програма за строги икономии, в рамките на която правителството намали субсидиите за транспорт, горива и енергия, въпреки че работниците загубиха една пета от покупателната си способност.

Хиляди държавни служители загубиха работата си.

Профсъюзът CGT обвинява Милей, че е наложил "брутална корекция, от която страдат най-вече секторите с по-ниски доходи, средната класа, която получава заплати, и пенсионерите".

"Безполезно жертвоприношение”

Само няколко седмици след встъпването си в длъжност през декември, Милей се сблъсква с първата си обща стачка.

Освен това той беше обект на множество демонстрации, организирани от различни икономически и социални сектори - най-голямата досега беше на 23 април, когато около един милион души излязоха на протест срещу съкращенията в държавните университети.

Последните проучвания на общественото мнение показват, че популярността на Милей се колебае между 45 и 50%, което е малко по-малко от 56% от гласовете, с които той спечели изборите - изненадващо висок вот на доверие, като се има предвид широко разпространената непопулярност на неговите мерки за икономии.

Правителството отбеляза някои успехи: месечната инфлация се забави от 25% през декември до прогнозираните 9% за април. През април Милей се похвали с първия тримесечен бюджетен излишък в Аржентина от 16 години насам. Той настоява, че "планът му работи" и заяви, че протестите са в разрез с това, което хората гласували преди пет месеца. Критиците обаче твърдят, че няколкото победи на Милей са постигнати за сметка на бедните и работническата класа и едва ли ще са трайни.

Съществуват и тревожни статистически данни.

Икономическата активност е намаляла с 3,2% на годишна база през февруари, а през март се наблюдава 21% годишен спад в промишленото производство и 42% спад в строителството.

Левият бивш президент Кристина Киршнер заяви, че планът за икономии не е равнозначен на нищо друго освен на "безполезно жертване на народа".

#WATCH : New President of Argentina Javier Milei sings about Argentina’s economic crisis while dressed as his superhero alter-ego ‘General Ancap’.



Milei is also a cosplayer, and has a superhero persona called "General AnCap", short for anarcho-capitalis#PresidentofArgentina… pic.twitter.com/co9H7hAREH