България

Хора с маски стигнаха до централата на "ДПС - Ново начало" в София

Докато вървяха, те скандираха и хвърляха бомбички

10 декември 2025, 23:11
Източник: БТА

Г рупи от хора, събрали се на Орлов мост, тръгнаха към централата на "ДПС - Ново начало" към 22:30 и към 22:45 стигнаха до сградата на ул. "Врабча". До Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата, има разположен кордон от полицаи. Обърнаха и контейнери с боклук. А малко по-късно ги запалиха и ги бутаха към кордона. Част от събралите се пред сградата спираха запалените контейнери и им казваха да не ги палят.  

Голяма част от хората са облечени изцяло в черно и носят маски. Докато вървяха, те скандираха и хвърляха бомбички. Крещяха към снимащите ги минуващи - "Или прибирате телефоните си или ги чупим!" 

"Писна ни и повече няма да ги търпим": Протести в България срещу правителството

По-рано Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет "Св. Климент Охридски" бяха блокирани.

След като протестът в "Триъгълника на властта" приключи, протестиращи се изтеглят в различни посоки. Кръстовището при Софийския университет е блокирано, пропускат се колите на градския транспорт. На Орлов мост движението също е спряно, като не се движи и градският транспорт.

Източник: БТА, Петра Куртева, Марин Колев    
