Президентът на Аржентина подкрепи израелските действия в Газа

Н а голям стадион в аржентинската столица Буенос Айрес по време на представяне на новата си книга, президентът на Аржентина Хавиер Милей си спомни и за жертвите на атаката на „Хамас“ срещу Израел от 7 октомври 2023 г., предаде Асошиейтед прес.
Милей призова за безусловно и бързо завръщане на всички заложници, отведени в Газа по време на тази атака. Четирима граждани с двойно израело-аржентинско гражданство все още се намират в Газа.
Se dan cuenta ahora quien nos está gobernando?— Tito (@Tito9k9) October 7, 2025
Por qué cuando Israel bombardeó la Iglesia católica en Gaza asesinando a 4 personas e hiriendo al cura argentino no dijo ni una sola palabra. Y por qué votó en contra de los dos estados Israel y Palestina en la ONU junto con EEUU e… pic.twitter.com/AME1bfDyFM
По време на събитието Милей, един от малкото лидери в света, изразяващи подкрепа за израелските действия в Газа, заяви, че „Израел е бастион на Запада и че затова терористите и левичарите са заедно“. "Те знаят, че като разрушават Израел, те разрушават света и юдео-християнската култура", допълни Милей.
На проявата присъстваха около 15 000 души, като на нея отекна и еврейската фолклорна песен „Hava Nagila".
El sionista presidente argentino servil al "pueblo judío" y traidor al pueblo argentino, Javier Milei, ofreció un nuevo espectáculo musical en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires.— Eduardo García González (@Eduardo79770100) October 7, 2025
Durante el evento, Milei mostró su fanático apoyo al genocida Estado de Israel. pic.twitter.com/3a8RKmISjO
На събитието Милей отдаде почит и на Чарли Кърк, протръмписткият американски блогър, убит по време на университетско събитие в САЩ през септември. Милей отправи и ласкави думи към президента на САЩ Доналд Тръмп, допълва Франс прес.
Книгата на Милей, който той представи на събитието, е озаглавена "Свободата напредва". Тя съдържа над 500 страници, посветени до голяма степен на речите на Милей. Събитието по представянето на книгата даде възможност в определен момент Милей да изпълни и кавъри на популярни аржентински рок парчета.