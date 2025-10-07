Свят

Президентът на Аржентина подкрепи израелските действия в Газа

Милей заяви, че "Израел е бастион на Запада и че затова терористите и левичарите са заедно"

7 октомври 2025, 21:38
Президентът на Аржентина подкрепи израелските действия в Газа
Източник: БТА

Н а голям стадион в аржентинската столица Буенос Айрес по време на представяне на новата си книга, президентът на Аржентина Хавиер Милей си спомни и за жертвите на атаката на „Хамас“ срещу Израел от 7 октомври 2023 г., предаде Асошиейтед прес.

Милей призова за безусловно и бързо завръщане на всички заложници, отведени в Газа по време на тази атака. Четирима граждани с двойно израело-аржентинско гражданство все още се намират в Газа.

По време на събитието Милей, един от малкото лидери в света, изразяващи подкрепа за израелските действия в Газа, заяви, че „Израел е бастион на Запада и че затова терористите и левичарите са заедно“. "Те знаят, че като разрушават Израел, те разрушават света и юдео-християнската култура", допълни Милей.

На проявата присъстваха около 15 000 души, като на нея отекна и еврейската фолклорна песен „Hava Nagila".

На събитието Милей отдаде почит и на Чарли Кърк, протръмписткият американски блогър, убит по време на университетско събитие в САЩ през септември. Милей отправи и ласкави думи към президента на САЩ Доналд Тръмп, допълва Франс прес.

Книгата на Милей, който той представи на събитието, е озаглавена "Свободата напредва". Тя съдържа над 500 страници, посветени до голяма степен на речите на Милей. Събитието по представянето на книгата даде възможност в определен момент Милей да изпълни и кавъри на популярни аржентински рок парчета.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Хавиер Милей Аржентина Представяне на книга Израел Атака на Хамас Заложници в Газа Буенос Айрес Доналд Тръмп Свободата напредва Рок изпълнение
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 14 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 11 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 11 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 9 часа

