Президентът на Аржентина подкрепи израелските действия в Газа

Н а голям стадион в аржентинската столица Буенос Айрес по време на представяне на новата си книга, президентът на Аржентина Хавиер Милей си спомни и за жертвите на атаката на „Хамас“ срещу Израел от 7 октомври 2023 г., предаде Асошиейтед прес.

Милей призова за безусловно и бързо завръщане на всички заложници, отведени в Газа по време на тази атака. Четирима граждани с двойно израело-аржентинско гражданство все още се намират в Газа.

Se dan cuenta ahora quien nos está gobernando?

Por qué cuando Israel bombardeó la Iglesia católica en Gaza asesinando a 4 personas e hiriendo al cura argentino no dijo ni una sola palabra. Y por qué votó en contra de los dos estados Israel y Palestina en la ONU junto con EEUU e… pic.twitter.com/AME1bfDyFM — Tito (@Tito9k9) October 7, 2025

По време на събитието Милей, един от малкото лидери в света, изразяващи подкрепа за израелските действия в Газа, заяви, че „Израел е бастион на Запада и че затова терористите и левичарите са заедно“. "Те знаят, че като разрушават Израел, те разрушават света и юдео-християнската култура", допълни Милей.

На проявата присъстваха около 15 000 души, като на нея отекна и еврейската фолклорна песен „Hava Nagila".

El sionista presidente argentino servil al "pueblo judío" y traidor al pueblo argentino, Javier Milei, ofreció un nuevo espectáculo musical en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires.



Durante el evento, Milei mostró su fanático apoyo al genocida Estado de Israel. pic.twitter.com/3a8RKmISjO — Eduardo García González (@Eduardo79770100) October 7, 2025

На събитието Милей отдаде почит и на Чарли Кърк, протръмписткият американски блогър, убит по време на университетско събитие в САЩ през септември. Милей отправи и ласкави думи към президента на САЩ Доналд Тръмп, допълва Франс прес.

Книгата на Милей, който той представи на събитието, е озаглавена "Свободата напредва". Тя съдържа над 500 страници, посветени до голяма степен на речите на Милей. Събитието по представянето на книгата даде възможност в определен момент Милей да изпълни и кавъри на популярни аржентински рок парчета.