Сблъсък в Черно море: Украйна удари танкер от руския „сенчест флот“

Русия използва стотици танкери, плаващи под различни флагове, за тайно транспортиране на своя петрол към клиенти в нарушение на западните санкции

11 декември 2025, 07:45
Сблъсък в Черно море: Украйна удари танкер от руския „сенчест флот“
Източник: iStock/GettyImages

У крайна е нанесла удар по петролен танкер, който принадлежи на така наречения „сенчест флот“ на Русия в Черно море в сряда, съобщи представител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), цитиран от Си Ен Ен (CNN).

Източник от украинските служби заяви пред CNN, че са били използвани морски дронове Sea Baby в съвместна операция на СБУ и военноморските сили. Това е третата атака срещу руски танкери за последните две седмици.

Русия използва стотици танкери, плаващи под различни флагове, за тайно транспортиране на своя петрол към клиенти в нарушение на западните санкции.

Танкерът Dashan, който е плавал под флага на Коморските острови, е понесъл „критични щети“, като според предварителната информация корабът е бил „изваден от строя“, казва източникът. От Русия не е имало незабавен коментар за случилото се.

Видео, получено от CNN, показва как дрон Sea Baby се гмурка под танкера, след което следва серия от експлозии в кърмата на плавателния съд. Гъсти облаци дим след това обгръщат танкера.

Не е ясно какъв товар е превозвал корабът или дали ударът е причинил разлив на нефт. Корабът се е движел на максимална скорост в изключителната икономическа зона на Украйна, със изключен транспондер, когато е бил поразен, заявява източникът от СБУ.

Също така се съобщава, че плавателният съд се е насочвал към руския порт Новоросийск – ключов хъб за руския петролен износ. Портът беше ударен миналия месец, когато Украйна порази едно от най-големите петролни терминали на Москва. Атаката, призната от представители и на двете страни, беляза ескалация в усилията на Киев да удари ключов източник на руските военни приходи.

„СБУ продължава да предприема активни мерки за намаляване на приходите от петролни долари в руския бюджет“, каза източникът. Украинската военна операция следва подобен удар по два руски танкера от „сенчестия флот“ в края на ноември. СБУ заяви, че ударът е нанесъл „значителен удар върху транспорта на руски петрол“.

Оспорване на оценката на Тръмп

Последната украинска атака дойде след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че Москва има „предимство“ в продължаващата инвазия в Украйна и че Киев „губи“ войната.

Множество украински и европейски представители оспориха твърденията на Тръмп, въпреки че се признава, че ситуацията за Украйна е трудна. Няма нови оценки от американска или европейска страна, които да подсказват значителни промени на бойното поле или че силите на Владимир Путин ще постигнат скоро победа, казаха източниците пред CNN.

Междувременно разговорите за предложено от САЩ мирно споразумение между Украйна и Русия продължават, но все още няма пробив. Американски и украински делегации са провели виртуална среща в сряда, за да обсъдят планове за възстановяване и икономическо развитие на Украйна след края на войната с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски в пост в X.

Американската делегация е включвала министъра на финансите Скот Бесент, зетя на Тръмп Джаред Къшнър и Лари Финк – председател и главен изпълнителен директор на BlackRock, съобщи Зеленски. „Обсъдихме ключови елементи за възстановяването, различни механизми и визии за реконструкция. Има много идеи, които при правилен подход могат да бъдат успешни в Украйна“, каза украинският президент.

Украинците също „обновихме вижданията си за 20-те точки в рамковия документ за прекратяване на войната“, добави той. Зеленски благодари на Тръмп и екипа му „за съдържателната работа и подкрепата“.

По темата

Източник: CNN    
Украйна руски танкер Черно море сенчест флот морски дронове Sea Baby СБУ санкции Новоросийск война в Украйна петролни приходи
