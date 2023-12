"Пари няма, а хората му ръкопляскат": Шокова терапия за Аржентина

"Жестокостите се вършат в началото на мандата" - тази крилата фраза всъщност препоръчва на всяко новоизбрано правителство да подхваща веднага непопулярни мерки като съкращенията в бюджета и икономиите. Защото здравният разум говори, че всяко ново правителство в началото се ползва с кредит на доверие, че разполага с известно време, за да проведе необходимите структурни промени. Очевидно и новоизбраният аржентински президент Хавиер Милей смята да последва това златно правило, пише Deutsche Welle .

Пари няма, а хората му ръкопляскат

Икономистът либертарианец в неделя пое властта в Аржентина и вече представи едно наполовина орязано правителство: вместо 18, в кабинета влизат вече само 9 министри. Това трябва да се разбира и като сигнал за предстоящите съкращения в държавната администрация. Тъй че най-сериозното предизвикателство предстои тепърва: новата власт обеща сериозно да съкрати държавните разходи. А това обикновено означава да се ликвидират работни места. „Президентът казва, че вече няма пари, а хората му ръкопляскат. Това е нещо съвсем ново“, така десният вестник „Кларин“ коментира встъпителната реч на президента и обрата в настроенията на аржентинците. Очевидно хората подкрепят плановете за реформи.

Веднага след встъпването в длъжност говорителят на президента направи опит да конкретизира плановете и да разпръсне страховете, че предстои масова сеч. „Служителите в публичния сектор заслужават уважение. Такова е решението на президента Милей“, каза Мануел Адорни на първата пресконференция в Буенос Айрес. И добави, че мнозинството хора, които работят за държавата, са нужни хора, но често биват пренебрегвани.

Austerity measures "will be communicated on Tuesday by Economy Minister Luis Caputo," says Presidential Spokesman Manuel Adorni in first press conference.https://t.co/sTiloxFD6J