Манията, която крал Чарлз III споделя с Камила

К рал Чарлз III е запален защитник на околната среда и дивата природа.

А за него отдавна се знае, че е любител на брането на гъби: той се обръща към своето хоби и в деня, когато майка му кралица Елизабет II почина.

Сега синът на кралица Камила, Том Паркър Боулс, разкри, че майка му също обича да търси гъби и че тя и кралят са „са съперници по отношение на уловите си“.

Пишейки в новата си книга, Готвенето и короната: Кралски рецепти от кралица Виктория до крал Чарлз III, Том каза, че дивите гъби са „донякъде мания“ както за монарха, така и за майка му.

Той разказа за страстта на краля и кралицата към храната във въведението към рецепта с гъби и паста.

Чарлз се обръща към хобито си в деня, в който майка му умира на 8 септември 2022 г.

Тъй като в този ден здравето на кралицата рязко се влошило, той прекарал един час до леглото ѝ в Балморал, а след това отишъл в близкия Бъркхол, за да събира гъби сам.

Именно докато се връщал към Балморал с кола, получил телефонно обаждане, в което му съобщили, че кралица Елизабет е починала.

Интересът на Чарлз към гъбите обаче изглежда датира от десетилетия.

Въоръжен с плетена кошница и бастун, през август 2011 г. Чарлз се отправил сам на пътешествие за събиране на гъби.

Той изминава километри в езерото Лох Муик, близо до дома му в Бъркхол, докато останалите членове на семейството му стреляли по глухари.

Тогавашният принц на Уелс събирал печурки.

