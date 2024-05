Самолет кацна „по корем“ на летището в Истанбул (ВИДЕО)

Т оварен самолет е направил аварийно кацане на летище „Истанбул“ в сряда сутрин, след като колесникът му не се е отворил при захода за приземяване, съобщи Анадолската агенция.

Самолетът „Боинг 763“ на "ФедЕкс" (FedEx) по маршрут Париж – Истанбул е поискал разрешение за кацане „по корем“, като е съобщил за повреда в колесника.

Самолет кацна аварийно на улица в САЩ (ВИДЕО)

Летището е предприело необходимите мерки за безопасност, а на пистата са били изпратени противопожарни и спасителни екипи.

🇹🇷BREAKING: The aircraft landed on its fuselage.

A #Boeing 767 type airplane with flight number FX6238 belonging to #FEDEX cargo company landed on its fuselage at #Istanbul Airport.



It is clearly seen that the nose landing gear of the plane flying from #Paris to Istanbul was not… pic.twitter.com/0WRnZBFq7F