Силна турбуленция уби човек, десетки ранени

Е дин пътник е загинал, а близо 70 други са били ранени по време на полет на Сингапурските авиолинии от Лондон до Сингапур, засегнат от силна турбуленция.

(Във видеото: Опасна ли е турбуленцията)

Пътуващият за Сингапур Боинг 777 е бил пренасочен към Банкок и се е приземил в 15:45 ч. местно време (08:00 ч. по Гринуич), съобщи Би Би Си.

Инцидентът със самолета, превозващ 211 пътници и 18-членен екипаж, е станал на височина над 11 хиляди метра. След това пилотът е снижили машината и е поискал разрешение за аварийно кацане в Банкок.

Жертвата е 73-годишен британец, който е получил сърдечен удар. Състоянието на други седем души е критично. Общо 18 от ранените са били хоспитализирани.

Говорител на летище "Суварнабхуми" в Банкок, на което се е разиграла трагедията, заяви, че екип на "Спешна помощ" е бил в готовност на мястото.

"Наша първостепенна задача е да съдействаме по всички възможни начини на пътниците и на екипажа на борда на самолета", каза авиокомпанията. "Работим заедно с властите в Тайланд за оказването необходимата медицинска помощ", добавиха от "Сингапур Еърлайнс".

Singapore Airlines flight SQ312 traveling from London to Singapore made an emergency landing at Bangkok Suvarnabhumi airport this afternoon after encountering severe air turbulence. Initial report of 7 injured and 1 death. The story is still developing. #BreakingNews‌ pic.twitter.com/T4RBiEdAvH