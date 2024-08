Мълния е причинила изключване на единствената атомна електроцентрала в Армения

М ълния е причинила изключване от мрежата на единствената атомна електроцентрала в Армения, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция Интерфакс, която цитира местните власти.

Арменската АЕЦ, разположена край град Мецамор, е била ударена снощи в 21:55 часа местно (20:55 часа българско) време и е била изключена от мрежата, пише в доклад на Министерството на териториалната администрация и инфраструктурата на Армения.

🇦🇲ARMENIAN NUCLEAR POWER STATION SHUTS DOWN AFTER LIGHTNING STRIKE



The Metsamor Nuclear Power Plant, Armenia's only nuclear reactor, was disconnected from the grid as its safety systems activated a safe shutdown mode.



Staff are currently working to restart it.



