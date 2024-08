Мълния удари две момичета в Аризона

Д вама души са поразени от мълния в националната зона за отдих Глен Каньон, Аризона на 12 август.

В изявление, публикувано във вторник, Службата на националните паркове (NPS) разкри, че две посетителки на възраст 22 и 23 години, родом от Нидерландия и Австралия, са получили наранявания, докато са стояли близо до ръба на Подковата. Двете са откарани в регионалната болница „Сейнт Джордж“ в Юта с хеликоптери на Classic Air Medical, но не е предоставена актуална информация за състоянието им.

Инцидентът е станал малко преди 16:00 ч. по време на силна буря, съобщава полицейското управление на Пейдж.

Районът е бил временно евакуиран, за да могат да кацнат два хеликоптера, а на пострадалите е оказана помощ на място, преди да бъдат откарани в болница.

Мълниите поразяват Съединените щати около 25 милиона пъти годишно, като убиват около 20 души и раняват тежко стотици други. При максимална температура от 27 760°C - почти пет пъти по-висока от тази на повърхността на Слънцето - не е изненадващо, че мълнията може да причини толкова много щети на човешкото тяло. Ето защо е наложително да се вземат предпазни мерки, когато сте навън по време на буря.

В Националната зона за отдих Глен Каньон, която се намира на границата между Аризона и Юта, NPS предупреждава, че гръмотевичните бури „са най-чести и силни през сезона на мусоните, който обикновено е от средата на юни до септември в Аризона и от юли до септември в Юта“.

Поради това „посетителите се съветват да бъдат предпазливи, докато посещават откритите зони, и да се съобразяват с променящите се метеорологични условия“.

