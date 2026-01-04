Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

П апа Лъв XIV заяви днес, че следи с "душа, изпълнена с безпокойство", развоя на събитията във Венецуела след свалянето на президента Николас Мадуро с военната намеса на САЩ вчера, предаде Ройтерс.

Предстоятелят на Римокатолическата църква каза, че Венецуела трябва да остане независима държава и трябва да се зачитат човешките права.

At the end of the Angelus, Pope Leo XIV spoke about the situation in Venezuela, following the capture of Nicolás Maduro by the United States under President Donald Trump. “With a heart full of concern I follow the developments… the good of the beloved Venezuelan people must… pic.twitter.com/81BlY0Sv4A — EWTN Vatican (@EWTNVatican) January 4, 2026

След военната операция на САЩ и задържането на Мадуро САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна, заяви вчера американският президент Доналд Тръмп.

"Добруването на венецуелския народ "трябва да бъде над всичко останало", посочи първият американски папа в историята, който днес произнесе във Ватикана неделната си молитва "Ангел Господен".