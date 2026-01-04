Свят

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

След военната операция на САЩ и задържането на Мадуро САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна

4 януари 2026, 16:14
Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава
Източник: Getty Images

П апа Лъв XIV заяви днес, че следи с "душа, изпълнена с безпокойство", развоя на събитията във Венецуела след свалянето на президента Николас Мадуро с военната намеса на САЩ вчера, предаде Ройтерс.

Предстоятелят на Римокатолическата църква каза, че Венецуела трябва да остане независима държава и трябва да се зачитат човешките права.

След военната операция на САЩ и задържането на Мадуро САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна, заяви вчера американският президент Доналд Тръмп. 

"Добруването на венецуелския народ "трябва да бъде над всичко останало", посочи първият американски папа в историята, който днес произнесе във Ватикана неделната си молитва "Ангел Господен".

Източник: Иво Тасев/БТА    
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
