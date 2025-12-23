Свят

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Възможно ли е САЩ да се опитват да свалят президента на Венецуела Николас Мадуро?

23 декември 2025, 10:21
Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?
Източник: БГНЕС

В ече е ясно, че смяната на режима във Венецуела е сред приоритетите на Белия дом, съобщи Deutsche Welle.

Но дали Тръмп наистина иска да се бори срещу наркокартелите и да възстанови демокрацията в южноамериканската страна? Или целта е друга?

Възможно ли е САЩ да се опитват да свалят президента на Венецуела Николас Мадуро? Да, ако се съди по неотдавнашно интервю, публикувано във Vanity Fair. В него Сузи Уайлс, шефката на кабинета на американския президент Доналд Тръмп , заяви, че американският президент ще продължи да взривява лодки, "докато Мадуро не поиска милост". 

От месеци САЩ нападат венецуелски плавателни съдове в Карибско море, за които се твърди, че превозват дрога. При тези атаки има и жертви. В началото изглеждаше, че тези действия на САЩ са насочени срещу нелегалния трафик на наркотици. Тръмп отдавна се стреми да пресече пътя на наркотрафикантите към Съединените щати.

Тази седмица той обяви обезболяващото средство фентанил за оръжие за масово унищожение. Синтетичният опиоид често се използва и като наркотик. Според американската здравна служба през миналата година около 48 000 души в САЩ са починали в резултат на злоупотреба с обезболяващи средства.

Искат ли САЩ да изтощят икономически Венецуела?

Но наистина ли става въпрос само за наркотици ? Експертите подозират, че истинската цел е да се сложи ръка върху ресурсите на Венецуела, основно върху петрола и някои редкоземни елементи. Тръмп обяви морска блокада срещу "санкционирани" петролни танкери, пристигащи във или напускащи Венецуела.

Това заедно с казаното от шефката на кабинета на Тръмп в интервюто засилва подозренията, че в център на кампанията на САЩ е Николас Мадуро от власт. Иска ли Тръмп да го свали от власт?

"Не мисля, че това е била целта, когато те [второто правителство на Тръмп] дойдоха на власт през януари тази година", казва Пол Хеър. Пенсионираният британски дипломат и бивш посланик сега е директор на Центъра за латиноамерикански изследвания в Бостънския университет. "Идеята беше да се сключи споразумение с Мадуро за депортации, може би да се получат някои концесии за нефт за американците и да се сключи някакъв вид търговско споразумение, което да му позволи [на Мадуро] да остане на власт", допълва той.

Как натискът на САЩ върху Венецуела може да отслаби и Куба

Свалянето на Мадуро от власт обаче би било в съответствие с националната стратегия за сигурност на втория мандат на Тръмп, според която САЩ искат да се концентрират отново върху сферата си на влияние в западното полукълбо – регион, който обхваща Америка и периферията ѝ, включително Западна Европа.

Експертът по Латинска Америка в Германския институт за глобални и регионални изследвания Хесус Ренсуло вижда още един мотив зад действията на американското правителство. Според него външният министър Марко Рубио – известен "ястреб“ във външната политика и твърд противник на режима на Мадуро – се надява така да засили натиска и върху Куба.

Кубинското правителство е обект на постоянна международна критика заради сериозни пропуски в областта на правата на човека и върховенството на закона. Социалистическата островна държава в Карибско море се намира в тежка икономическа криза и разчита основно на доставки на петрол от Венецуела.

"Венецуела е единственият коз, на който Куба може да разчита в региона", казва Ренсуло. Той смята, че ако падне режимът в Каракас, за Куба това ще означава сериозни ограничения и още повече икономически проблеми.

Но за да има смяна на режима във Венецуела, САЩ трябва да увеличат драстично натиска си – само морска блокада няма да е достатъчна, смята политическият наблюдател. Той припомня, че Каракас вече е бил подлаган на огромен натиск и жестоки санкции (през 2019), но режимът оцеля.

Бившият посланик Пол Хеър не вижда в момента стратегия на правителството на Тръмп за намеса в Латинска Америка – като изключим режима на Мадуро . "Не вярвам, че ще станем свидетели на агресии и срещу други страни" в региона, казва Хеър. Той смята, администрацията на Тръмп е загрижена за това, че Мадуро е незаконно на власт.

За да остане Тръмп в историята?

Администрацията на Тръмп, и по-специално държавният секретар Рубио, подкрепя венецуелската опозиция, водена от носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо , която вече се изказва в подкрепа на американска интервенция в Карибския басейн . За Тръмп обаче въпросът не опира толкова до това да бъде установена демокрация във Венецуела, каквато може би е била целта при други американски президенти, а по-скоро да бъде елиминиран негов личен съперник.

"Не става въпрос за петрол“, казва Джим Марквард, пенсиониран подполковник от американската армия, който сега е в ръководството на Университета за международни изследвания "Джонс Хопкинс". "И не става въпрос за демокрация, поне така бих го видял в случая с правителството на Тръмп."

Това може и да е донякъде изненада, тъй като през 2019 Тръмп призна демократичния лидер на опозицията Хуан Гуайдо за държавен глава на Венецуела. Но Мадуро остана на власт и отблъсна всички опити да бъде отстранен от поста си – дори след изборите през 2024, които според независими наблюдатели бяха спечелени от опонентите му.

Според Марквард, за Тръмп въпросът опира до собственото му политическо наследство, и изобщо не става дума за демокрация във Венецуела. "Тръмп се интересува преди всичко от своето политическо наследство", казва наблюдателят.

"Тръмп се опита да реши проблемите в ивицата Газа, работи много усилено, за да започне мирен процес между Украйна и Русия, а Венецуела е проблем, който е малко по-близо до него и бих добавил - вероятно и по-лесен за решаване", посочва Марквард.

От преизбирането си насам Тръмп губи популярност в социологическите проучвания – между другото и сред имигрантите от Латинска Америка, които са американски граждани. А те представляват значителен електорален блок в крепостта на Тръмп Флорида и му помогнаха да се върне на власт в Белия дом.

"Това е лесен начин да се обърне специално към тази диаспора, която осигурява голям брой гласове във Флорида. Така че отчасти става въпрос и за умиротворяване на тази избирателна група", посочва Джим Марквард.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Венецуела САЩ Доналд Тръмп Николас Мадуро Смяна на режима Петрол Наркотрафик Икономически санкции Куба Политическо наследство
Последвайте ни

По темата

"В рамките на 2 часа от пълно здраве те сваля на легло": Проф. Кантарджиев за грипа

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швеция- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швеция- цена на жилищата, заплати и още нещо

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Renault Filante мина 1008 км с едно зареждане и магистрална скорост

Renault Filante мина 1008 км с едно зареждане и магистрална скорост

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Свят Преди 8 минути

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство"

Зеленски предупреди: Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

Зеленски предупреди: Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

Свят Преди 24 минути

Той уточни, че обстановката е трудна, тъй като има недостиг на противовъздушни системи

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Свят Преди 45 минути

Очаква се украинският президент да бъде информиран днес за резултатите от дипломатическите усилия в Маями

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

България Преди 48 минути

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Свят Преди 52 минути

Не се съобщава за жертви

Нов протест на АЕЖ пред bTV заради Мария Цънцарова

Нов протест на АЕЖ пред bTV заради Мария Цънцарова

България Преди 1 час

Журналисти и граждани изразяват недоволството си с протестно кафе пред сградата на медията

Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София

Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София

България Преди 1 час

Водачът е задържан, а автомобилът е иззет

Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

България Преди 1 час

Това се случило две седмици, след като от автомобила ѝ е задигнат лаптоп

Сметната палата съкращава администрацията с 10% и засилва одиторския си капацитет

Сметната палата съкращава администрацията с 10% и засилва одиторския си капацитет

България Преди 1 час

Целта на промените е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика

.

Нов детски кът в Happy Лозенец

Любопитно Преди 2 часа

.

Тази Коледа Happy ще донесе хиляди изненади

Любопитно Преди 2 часа

Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)

Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

По данни на очевидци тя е с дълбочина около 4 метра

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

България Преди 2 часа

При произшествието загинаха две жени на 52 и 80 години

САЩ ще конструират нов клас бойни кораби с името на Тръмп

САЩ ще конструират нов клас бойни кораби с името на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Президентът заяви, че иска лично да участва в проектирането на плавателните съдове, защото държи много на естетиката

Внимание, шофьори! Ограничават движението на камиони над 12 т по "Тракия", "Струма" и "Хемус"

Внимание, шофьори! Ограничават движението на камиони над 12 т по "Тракия", "Струма" и "Хемус"

България Преди 3 часа

Причината - интензивния трафик заради предстоящите празнични дни

<p>23 декември: Имен ден&nbsp;празнуват...</p>

Отдаваме почит на най-младия от учениците на светите братя Кирил и Методий

Любопитно Преди 3 часа

Наум Охридски Чудотворец бил българин от благороден произход

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Анна Курникова и Енрике Иглесиас станаха родители за четвърти път!

Edna.bg

Днес имен ден празнуват тези красиви имена

Edna.bg

ЦСКА с ъпдейт за стадион „Българска армия“ (видео)

Gong.bg

Компани: Положихме основа, върху която можем да постигаме целите си през 2026 година

Gong.bg

Скрита камера: Жена заложи капан и залови мъже при опит да отворят чужда кола

Nova.bg

Висока скорост и здравословен проблем са сред версиите за тежката катастрофа във Варна

Nova.bg