Асад е в икономически ступор и търси нови спонсори

В началото на 2021 е трудно да се сетим за Сирия и продължаващия конфликт там. Всички международни новини, скандали и разследвания отклониха погледа от най-тежкия конфликт в наши дни, докато международните наблюдатели предупреждават, че и през тази година районът ще остава предизвикателство както за сигурността, така и за миграцията и международната политика.

За разлика от западните медии, руските са изпълнени с новини за Сирия и това не е изненадващо, като се има предвид ролята на Москва и инвестициите, които направи там Кремъл от интервенцията си през 2015 насам. Сирия остава приоритет и за местните сили като Иран.

Техеран подсили своите позиции в името на конфронтацията с Израел и намиращите се на сирийска територия американски сили в подкрепа на кюрдите. Израелците пък публикуваха доклад в самия край на 2020, според който става ясно, че над Сирия са извършени над 50 удара по ирански цели и над 1000 разузнавателни мисии от въздух – всичко това на фона на явна ескалация с иранците, която заплашва да засегне и Европа.

На целия този фон Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) също насочиха поглед към възможностите, които Сирия предоставя, а последните данни показват, че е много възможно Русия да работи заедно с държавите от Залива заради икономическия срив в териториите, контролирани от режима на Башар Асад.

През декември, в израелските медии се появиха данни за натоварен с долари сирийски „Туполев“, кацнал на пистата на военновъздушната база „Ал Маззе“ в покрайнините на столицата Дамаск. Същият самолет пристига от ОАЕ и според новините, пуснати в арабската преса, пратката е осъществена с помощта на Бушра ал Асад - сестрата на сирийския президент. Жителка на Дубай, Бушра Асад е вдовица на бившия шеф на разузнаването Асеф Шаукат, който загина при масивна експлозия в Дамаск през 2012.

Нещо повече, тя е близка приятелка на Дахи Халфан, който командва дубайската полиция и отговаря за вътрешната сигурност в емирството. Именно Халфан, според арабските медии, е съгласувал и наблюдавал изпълнението на пратката с валута за Сирия. Според наличните данни, самолетът каца в Дамаск и товарът му е подет от войници от националната гвардия, които го отнасят в Централната банка. Няколко дни по-късно, банката започва да наводнява пазара с долари с цел да стопира колапса на местната сирийска лира, чиято стойност в момента е близо 3000 за долар.

Епизодът с пристигналия от ОАЕ в Сирия самолет е показателен и важен за новата динамика на сирийския конфликт. Началото на 2021 в международната геополитика е белязано от очакването Джо Байдън да стартира мандата си в края на януари. Също така, покачването на риска от конфронтация с Иран кара европейските и близкоизточни държава да са нервни: ЕС, заради многобройните търговски контакти с Техеран и ядрената сделка, а арабските държави заради възможността да бъдат въвлечени в регионален конфликт.

Разбира се, световни сили с интереси като Русия и САЩ, а все повече и Китай, имат предвид тези фактори и взимат предпазни мерки. Сирия се очаква да бъде едно от полетата за конфронтация и размяна на огън – независимо дали става за санкции, военни операции или разузнавателни акции. Москва знае добре, че трябва да стабилизира колкото може силите на Асад, за да изтласка влиянието на Иран, с който имат все по-различни цели.

Русия също така заяви категорично, че няма да участва в реконструкцията на Сирия, а още по-малко може да си позволи финансова помощ за Дамаск. Изпратената финансова подкрепа от ОАЕ вероятно е договорена именно през Кремъл, макар руските власти да не признават това публично – официално държавите в Залива и Москва имат различни позиции относно Сирия.

