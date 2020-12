Къшнър в Залива: дипломация или осигуряване на изход за Тръмп

З ащо Джаред Къшнър посети Саудитска Арабия и Катар? Това е един от въпросите, които международните наблюдатели и близкоизточни наблюдатели се питат, след като стана ясно, че зетят и съветник на Доналд Тръмп, е посетил изненадващо в началото на декември двете арабски монархии в Залива. Възможно ли е визитата да е била не само за разрешаването на локалния конфликт между монархиите или за започване на нормализация между Саудитска Арабия и Израел, а за подсигуряване на финансова основа преди напускането на семейството му от Белия дом? Можем да опитаме да разберем това, като погледнем последните събития и контекста на тези новини.

Придружен от Ави Берковиц, специалният представител на Белия дом за международни преговори, и Брайън Хук, който работи по помирителните усилия по време на неотдавнашния му престой в Държавния департамент, Къшнър се срещна със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Неом - мястото на тайната среща на 22 ноември между Бин Салман, държавния секретар Майк Помпео и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Малко по-късно, Къшнър се срещна и с катарския емир Тамим бин Хамад Ал Тани в Доха.

На 4 декември, само два дни след като Джаред Къшнър се завърна от посещението си в Персийския залив, кувейтският външен министър обяви пробив в конфликта между Катар и държавите в Залива. В американската преса се появи информация, че именно Къшнър е спомогнал за преговорите. Арабските лидери бързо приветстваха важния дипломатически напредък, който може да сложи край на дипломатическата и политическа криза, избухнала преди три години и половина. Египет, който се присъедини към санкциите, наложени на Катар от Саудитска Арабия, Бахрейн и Обединените арабски емирства (ОАЕ) през 2017 г., изрази задоволство от новините. Това направиха и Йордания и Кувейт, които помогнаха за помирението. Дори Иран приветства напредъка, въпреки че Техеран би загубил от помирение между катарците и саудитците - Доха плаща близо 100 милиона долара за преминаването на катарски самолети над иранска територия като алтернатива на коридорите през Арабския полуостров.

Ако тези тайни преговори доведат до споразумение, Тръмп може да постави още едно дипломатическо постижение, което може би ще доведе Катар в кръга на арабските страни, нормализиращи връзките си с Израел. Но вятъра на промяната носи и предупреждение. Не само, че още не е подписано споразумение за прекратяване на конфликта, но Катар даде ясно да се разбере, че няма да се съгласи на двустранно решение, тоест, включващо само Доха и Саудитска Арабия. Катар настоява споразумението да включва всички страни, които го бойкотират; споразумение, което ще му позволи да продължи да води независима външна политика и няма да компрометира суверенитета си. Катар също така даде да се разбере, че нормализирането с Израел не стои на дневен ред в момента.

Дни след разговорите с Къшнър, няма ясна публична информация на какво всъщност се е съгласила Саудитска Арабия. Също така не е ясно дали ОАЕ, които се противопоставят на помирението, ще подпишат възможно споразумение. Има съмнения и за Египет, като се има предвид ожесточеността на Кайро срещу Катар заради подкрепата за Мюсюлмански братя. Преди да бъдат наложени санкциите върху Катар, неговите противници представиха списък с 13 искания, на които Доха трябваше да отговори, за да избегне санкциите. Те включват ограничаване на връзките му с Иран само до търговски контакти, премахване на турската военна база от неговата територия, затваряне на телевизионната мрежа "Ал Джазира" и други медии, които Катар финансира, прекратяване на „подкрепата за терористични групи“ (имайки предвид основно Мюсюлмански братя) и въздържане от намеса в „страни от региона“, т.е. Либия и Сирия.

