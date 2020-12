САЩ и Израел подсилват позициите си срещу Иран, включително на Балканите

Г одината в света на геополитиката завършва така, както започна – с напрежение в Близкия изток, отстраняване на хора, свързани с иранското правителство и придвижване на военна техника. В навечерието на годишнината от убийството на генерал Касим Солеймани на 3 януари, Техеран, САЩ и Израел продължават да предизвикват вълна на нестабилност и да са в основните новинарски емисии по света. Поглеждането към последните събития, случили се в рамките на няколко дни в началото на декември, само показват колко много процеси се развиват едновременно и бързо.

На 10 декември, бомбардировачи Б-52 на американските военновъздушни сили извършиха 36-часова мисия от базата „Барксдейл“ в Луизиана до Персийския залив - Това е втората подобна мисия за три седмици – нещо нетипично като активност от такъв мащаб. Бомбардировачите извършиха подобна мисия от Северна Дакота към Залива на 21 ноември. Също през последните дни, администрацията на Доналд Тръмп санкционира двама ирански разузнавачи с висши позиции в Техеран, за отвличането и вероятната смърт на бившия агент на ФБР, Робърт Левинсън, изчезнал преди почти 14 години. Междувременно, в Израел над 40 водещи компании в областта на сигурността и изкуствения интелект, бяха поразени от кибератака, зад която почти със сигурност стои Иран.

U.S. military dispatches B-52 bombers to Middle East as show of force against Iran https://t.co/p8yD2VPaiX