Испанският шаман, обвинен за дрога край Калофер, остава в ареста

О кръжният съд в Пловдив остави в ареста испанския гражданин Хосе Николас, обвинен в притежание и разпространение на наркотични вещества край Калофер. Предвиденото наказание за повдигнатото обвинение е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от 2500 до 10 200 евро.

Мъжът беше арестуван на 27 септември при акция на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Областната дирекция на МВР в Пловдив, ден след проведена от него религиозна церемония. При ареста са иззети различни прахообразни смеси, суха листна маса, буркани и шишета с течност, за които се предполага, че съдържат наркотични вещества. Изследвана е гъста кафява течност, за която е установено, че съдържа психоактивното вещество мескалин, забранено за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, посочи прокурорът.

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Бунгалата, където се провеждали ритуалите, са на сдружение „Слънце на Водолей“, чийто собственик и управител е 58-годишният испанец. Справка за пътуванията му сочи, че той често е пребивавал в България и минимум четири пъти в годината провеждал такива ритуали – за пролетното и есенното равноденствие и за зимното и лятното слънцестоене. Практиките се рекламирали чрез социалните мрежи и се провеждали от няколко години. За тях участниците, които в повечето случаи са били различни, са заплащали различни суми. Провеждането на ритуалите не е незаконно, но държането на наркотичните вещества и предоставянето им на участниците е, посочи в залата прокурорът.

Категорично не става въпрос за секта, а за периодично провеждани нетрадиционни ритуали, допълниха от държавното обвинение.

Адвокатът на Хосе Николас определи случая като маловажен и допълни, че няма данни какво е количеството на посоченото наркотично вещество в изследваната течност. Целите на разследването може да се постигнат и с по-лека мярка – „парична гаранция“ или „домашен арест“, подчерта юристът и допълни, че клиентът му няма да се укрие или да въздейства на свидетели. Според защитата по делото няма гласни и писмени данни за разпространение на течността и всички 14 свидетели по делото твърдят, че такава не им е предлагана и не са виждали някой да я употребява. Николас развивал дейност край Калофер в сферата на туристическите услуги, а имотът приемал целогодишно гости.

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Пред съда Хосе Николас каза, че по образование е земеделски инженер, не се води никъде на работа, а дава къщи под наем.

„В сърцето си се чувствам невинен и свободен“, допълни обвиняемият.