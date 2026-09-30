Три танкера са ударени в Ормузкия проток

Tри плавателни съда са атакувани вчера в Ормузкия проток, съобщи британската агенция за морска сигурност UKMTO, цитирана от "Франс прес".

Петролен танкер, танкер за втечнен природен газ и танкер за превоз на химикали са били поразени от "снаряди с неустановен произход", посочиха от агенцията, без да предоставят повече подробности.

Нападнаха с неидентифициран снаряд танкер в Ормузкия проток

Ормузкият проток е в центъра на конфликта, започнал в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран.

Оттогава Ислямската република се опитва да блокира водния път, а Вашингтон отговори с блокада на иранските пристанища.